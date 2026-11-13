معرض "أحاسيس" لمحسن الشمري: فن عراقي يحچي قصة!

ترفيه

تخيلوا ويانا، يوم الأحد الجاي، بتمام السبعة بالليل، راح تنطلق فعاليات معرض "أحاسيس" للفنان العراقي محسن الشمري، بضيافة جاليري ضي الزمالك، اللي يرأسه الناقد التشكيلي هشام قنديل. المعرض راح يضم أعمال الشمري الفنية البارزة، وراح يبقى مفتوح للي يحب الفن لحد يوم 27 نوفمبر. يعني عندكم فرصة تشوفون فن مو طبيعي!

الشمري مو أي فنان، شغلة كله رؤى بصرية تجنن، تسولف عن التغيرات اللي نمر بيها كبشر وبمجتمع. هو يعتمد على الخامات والألوان والظلال حتى يبني مشاهد فنية تخلينا نفكر أبعد من الصورة العادية. يعني مو بس تشوف لوحة، لا، راح تشوف قصة كاملة.

الفنان الشمري اللي انولد ببابل سنة 1954، مسيرته الفنية كلش قوية. عنده ماجستير بالفنون التشكيلية من جامعة بابل، وأول معرض إله وحده كان بسنة 2019 بقاعة الود ببابل. هذا غير مشاركاته المستمرة بالمعارض الفنية مال جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، سواء بالمركز العام أو بفرع بابل، وأكيد إله مشاركات برا العراق همين. يعني اسمه لامع بالساحة التشكيلية!

الشمري يشوف الفن مرشّحاً يصفّي النفس ويخلي الروح تستقبل الحياة نقية، وهذا رأيه بالفن وتجربته الإبداعية.

الكاتب العراقي رياض إبراهيم الدليمي وصف تجربة الشمري بطريقة تجنن، يكول: الشمري مو بس فنان، هو مخرج وكاتب سيناريو وحكاية بنفس الوقت. دائمًا يتعمد يبعد الأبعاد المنظورية وزوايا الرؤية من لوحاته، ويحول المكونات البصرية مالته لظلال وأشباح على خلفية اللوحة، وغالبًا الأجواء تصير غامضة بألوانها الغامقة. تحس اكو شي عميق ورا كل ضربة فرشاة.

الدليمي يضيف ويشرح أكثر، يكول الفنان يصور أعماله بخيال وأسلوب يجمع بين العبث واللامعقول، كأنما الرؤى مالته مو مجرد أحلام يقظة، وإنما لحظات صحوة تحولت لمشاهد أسطورية، بيها دلالات وصور ورسائل كلش واضحة. يعني مو لوحات عادية، هاي أعمال تحتاج تفسير وقعدة صفنة!

ويوضح الدليمي بعد، الشمري من يوظف الخامات والألوان والعناصر الفنية، بالإضافة للتقطيع واللصق والإضاءة والظلال، يسويها بقصدية واعية حتى يخدم الفكرة الأساسية مال عمله. يمكن للوهلة الأولى تبين أعماله عشوائية وعبثية، بس الحقيقة هي بناء دقيق واحترافي. ويكول الدليمي إنه أسلوب الشمري قريب من السريالية والدادائية، لأنه يكسر القواعد الفنية التقليدية ويحرر التكوينات من قيود الأكاديمية. يعني ما يلتزم بالحدود، يسوي فنه بأسلوبه الخاص.

اللوحات مالته تعكس حالة من الفوضى والاضطراب الإنساني، وتستحضر المآسي اللي عشناها بالعراق تحت الاحتلال وأدوات القتل. الدليمي يختتم وصفه بأن لوحات الشمري تعبّر بصرياً عن المأساة العراقية والوجع الإنساني اللي بيها.

بصراحة، متحمسين كلش نشوف هذا المعرض، لأن مو كل يوم يجينا فنان بهالعمق والتفرد. انتو همين راح تروحون؟