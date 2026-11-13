أحمد العوضي يشكر جمهوره ويعده بأن "سلطان الديب" سيكتسح

ترفيه

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعرب فيها عن سعادته بالدعم الذي يتلقاه منهم. وشكر أهالي البحيرة وعين شمس والمطرية والشرقية وإسكندرية وإمبابة والوراق.

وكتب العوضي في منشوره عبارة عن اليافطات التي رُفعت للترويج لـ"سلطان الديب"، متسائلاً عمّن بقي دون أن يضع يافطة للعمل.

وأضاف في رسالته لجمهوره أن "سلطان الديب" نازل يكسح وعلى قد توقعاتهم، في إشارة إلى حماسه للعمل الجديد وتطلعه لتقديمه بالشكل الذي ينتظره جمهوره.