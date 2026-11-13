مصطفى حدوتة يكشف سر تعامله الخاص مع الهضبة: ثقة مو طبيعية!

ترفيه

الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة أكد أنه ينطي دياب حرية كاملة بأغانيه، يعني يكتب الكلمات ويسلمها، وبعدها يسحب إيده وما يتدخل لا بالتنفيذ ولا بالتفاصيل الفنية أبد. هذا الحجي غريب شوية، لأن حدوتة معروف عنه يتابع أغانيه خطوة بخطوة ويه أي مطرب ثاني يتعامل وياه.

حدوتة وضح بتصريحات تلفزيونية إن علاقته بعمرو دياب مبنية على ثقة كلش جبيرة باختيارات الهضبة، وبقدرته يقدم الأغنية بالشكل اللي هو يشوفه صح. وبيّن إنه يحس بالاطمئنان بمجرد ما يسلم الشغل لعمرو دياب.

وكمثال، ذكر أغنية "12 بالليل" اللي غناها عمرو دياب. هاي الأغنية حدوتة سلمها لدياب بدون ما يتابع أي مرحلة من مراحل تنفيذها، وخلاه هو يكمل الشغل حسب رؤيته الفنية. هذا الشي كلش مختلف عن أسلوب حدوتة المعتاد، اللي يحرص بي يتابع إنتاج الأغنية من اللحن لغاية ما تكمل وتنطرح للجمهور. يعني الرجال واثق ثقة عمياء!

أشار حدوتة بعد هم إن علاقته بأعمال عمرو دياب وجمهوره بدت قبل لا يصيرون شركاء بالشغل. هو من زمان من محبين ومعجبين الهضبة، وهذا الشي ينطي تعاونه وياه مكانة خاصة ومختلفة تماماً عن باقي المطربين اللي يتعامل وياهم.

يعني بالمختصر، عمرو دياب حاله خاصة عند مصطفى حدوتة... يا ترى منو المطرب اللي تثقون بي هيج ثقة؟