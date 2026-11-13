شنو السالفة؟ أحمد حلمي يكشف أسرار أمينة خليل و"أكل الأرانب" بالفيلم الجديد!

ترفيه

بعد غياب طويل، الفنان أحمد حلمي رجعلنا بفيلمه الجديد "حدوتة" اللي انعرض بدور السينما المصرية من يوم 11 نوفمبر. الفيلم يجمع حلمي ويا الفنانة أمينة خليل، وحلمي طلع حكى عن تجربته وياها وشلون كانت بالفيلم.

حلمي مدح أمينة خليل بلقاء ويه blinxnow وكال إنها خطيرة بالشغل ومركزة ومندمجة ويه الشخصية. بس حلمي ما سكت بس على المدح، لا كشف سر مدوخنا! كال إن أمينة بالتصوير "ما تطلب نفس الأكل اللي يطلبونه هم لأنه يخون ويسبب تلبك معوي، وإنها تاكل "أكل أرانب". يعني بالله عليكم، أكل أرانب؟ شنو السالفة، دايت قاسي لو شنو؟

فيلم "حدوتة" قصته تحكي عن رجال بعمره الأربعين يوكع بمشكلة لما يكتشف إنه ناسي مكان شاهد مهم كان خاطفه، وهذا الشي يجبره يستعين بأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي اللي هي أمينة خليل. حتى يسترجع ذاكرته، البطل يخوض رحلة مليانة صراعات ومواقف محد يتوقعها، ويضطره يعيد تتبع ماضيه ويواجه ناس مرتبطين بحياته.

الفيلم بطولة أحمد حلمي، وأمينة خليل، والطفل عمر شريف، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ورحمة أحمد، ومراد مكرم، ومحمد عبد العظيم. أما التأليف فهو لأحمد عبد الرحمن والإخراج لمازن أشرف.

يعني أمينة خليل خطيرة بالشغل، وهم دايت مال أرانب... شلون بالله توصل لهاي المرحلة من التركيز والرشاقة بنفس الوقت؟ شكد من عدكم مستعد يجرب أكل الأرانب حتى يصير فنان خطير مثلها؟