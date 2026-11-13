فيديو الخطوبة اللي سوّه هوسة: هذا كريم الشريف لو شبيهة؟

ترفيه

فيديو خطوبة انتشر بسرعة البرق على السوشيال ميديا وخلّه الكل بحيرة، ليش؟ لأن العريس البي يشبه كريم الشريف، خطيب اليوتيوبر العراقية المعروفة نور ستارز، بشكل فضيع لدرجة هواية ناس صدگوا إنو هذا هو كريم نفسه

شلون بدت الفوضى؟

المقطع المتداول يظهر شاب يحتفل بخطوبته، والتشابه بينه وبين كريم الشريف مو بس بالملامح، لا، حتى تسريحة الشعر والطلة العامة كلش مقاربة. الوضع زاد تعقيد لمن ناشر الفيديو نفسه گال إنو هذا خطيب نور ستارز، وهذا الشي خلا الفيديو ينتشر نار بالهشيم وهذا ما ساهم في انتشار المقطع وتداوله على نطاق واسع.

ردود الفعل كانت كوميدية بامتياز، ناس گالوا: "كريم من شي إن"، وآخرون علقوا على التشابه الكبير. وحتى اكو ناس لعبوا على تشابه الأسماء. والبعض وصف الشاب بالنسخة الثانية من خطيب نور ستارز، وآخرين اكتفوا بإنو الشبه بس بتسريحة الشعر. يعني كل واحد وشوفتة للوضع.

بس مو بس العريس هو اللي خطف الأضواء، العروس بالفيديو همين أخذت حصة من التعليقات. هوايه من المتابعين أشادوا بجمالها، وكتبوا تعليقات تمدح العروس. يعني الفيديو صار بي ميزتين: هوسة الشبه، وجمال العروس!

الحقيقة وين؟

الحقيقة يا جماعة طلعت أبسط من كل هاي الهوسة. العريس الظاهر بالفيديو هو مو كريم الشريف أصلاً! هو شاب ثاني يشبه كريم بشكل مو طبيعي، بس القصة كلها ما تتعدى كونها تشابه ملامح لا أكثر ولا أقل. كريم الشريف نفسه ما طلع بالفيديو، وماكو أي شي يخص ارتباطه ببنية ثانية. فبعد التوضيحات، هواية مستخدمين بيّنوا إنو هذا مو كريم، وحذروا الناس من إنو تداول معلومات غلط بس على أساس الشبه.

منو هذا كريم الشريف؟

كريم الشريف، اللي هوايه ناس انشغلوا بي، هو خطيب صانعة المحتوى العراقية نور ستارز، واسمها الحقيقي نور نعيم. هو عراقي عايش بالإمارات ويشتغل بمجال الأمن السيبراني، وهذا اللي حچت بي نور لجمهورها قبل فترة. عكس نور اللي حضورها قوي على السوشيال ميديا وتقدم محتوى متنوع، كريم يفضل يبتعد عن الأضواء .

قصة حب مو عادية!

الكل يتذكر إعلان خطوبة نور وكريم اللي جان في شهر حزيران 2024. نور نزلت فيديو رومانسي يوثق لحظة عرض الزواج عليهة گدام برج خليفة بدبي. كريم سوا أجواء احتفالية بالشموع وبالونات، وسأل نور ترتبط بي، وهي وافقت ولبست خاتم الخطوبة. نور جانت لابسة أسود، وكريم طلع بالدشداشة والعباية، والفيديو سوّه ضجة كلش كبيرة لأن جان كلش حلو ومميز.

بس الحلو بالموضوع إنو قصة حبهم بيها تويست قوي! قبل الخطوبة بفترة، نور جان حسابها بالإنستغرام مخترق وصار محاولة ابتزاز الها. بعدين انكشف إنو كريم الشريف نفسه هو اللي جان ورا هاي السالفة. يعني الشخص اللي اخترق حسابها وابتزها، صار خطيبها! طبعاً هاي المفاجأة تحولت لجزء من قصتهم المميزة اللي الكل ظل يحچي بيها.

الخطوبة والزواج: التفاصيل الكاملة

الثنائي احتفل بعقد قرانه في شهر أيار 2025، بحفل فخم صار بفندق أرماني بدبي. الحفل جان حاضر بي الأهل وعدد كبير من المشاهير وصناع المحتوى، مثل بيسان إسماعيل ونارين بيوتي وشيرين بيوتي. نور اختارت فستان أبيض فخم من تصميم المصمم الفلسطيني علاء دوبا، الفستان جان مطرز بالترتر واللؤلؤ والكريستال وبي ذيل طويل خلا اطلالتها ملكية بامتياز. وحتى شاركت جمهورها لقطات من الحفل اللي جان بي فقرات غنائية حلوة أحياها الفنان السوري ناصيف زيتون.

فبكل بساطة، السوشيال ميديا مرات تشوف الأشياء بطريقة غريبة. يعني هل معقول كل من يشبه مشهور راح يصير قصة؟