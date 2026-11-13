دومينو: ريهام حجاج وشريف سلامة.. ثنائي رمضان 2027 المنتظر؟

ترفيه

يا جماعة الخير، من هسه نكلكم! ريهام حجاج وشريف سلامة حيتجمعون بمسلسل جديد اسمه "دومينو" لرمضان 2027! يعني عدنا موعد وي كبل درامي جديد يكتبه السيناريست محمد ناير.

المسلسل هذا حيكون بإطار درامي رومانسي، يعني حيسولف عن المشاعر الإنسانية وتشابكات العلاقات العاطفية والاجتماعية.

التحضيرات المبدئية للمسلسل متواصلة لاستكمال تفاصيله الفنية والإنتاجية. ولم تكشف الجهة المنتجة حتى الآن عن بقية الفنانين المشاركين أو التفاصيل الكاملة للأدوار.

هذا التعاون بين ريهام حجاج ومحمد ناير مو جديد، لأنهم قبلها اشتغلوا سوية بمسلسل "توابع". مع اختلاف طبيعة العملين والموضوعات التي يتناولها كل منهما.

أما شريف سلامة، فما ننسى ظهوره برمضان 2026 بمسلسل "على قد الحب" اللي كان 30 حلقة ويا الفنانة نيللي كريم. يعني هو مو غريب عن الأجواء الرمضانية، ويستعد للعودة إلى المنافسة الرمضانية في الموسم التالي عبر "دومينو".