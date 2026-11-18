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هلووو متابعين! شكو ماكو؟ عدنا خبر يطير العقل، وبالذات للي يحبون دراما رمضان ويتابعون كل جديد! الممثل ياسر فرج، اللي كلنا نحبه ونعرف أعماله الحلوة، انضم رسميًا لكاست مسلسل "أبو الدهب" الجديد. هذا المسلسل اللي راح يجمع النجمين مصطفى شعبان ونيللي كريم، ثنائي الشاشة القوي اللي كلنا نحب نشوفهم سوة، وراح ينافسون بيه بقوة بموسم دراما رمضان 2027.

زين هو يا هو بينا ما يحب يشوف مصطفى شعبان ونيللي كريم سوة بالشاشة؟ أكيد الجمهور كلش متشوق يشوفهم مرة ثانية بهذا العمل الجديد. وياسر فرج مو بس هو الجديد، الكاست مليان نجوم كبار، مثل رياض الخولي وأحمد بدير وأحمد صفوت وإسلام جمال، وياهم رحاب الجمل وميرهان حسين، بالإضافة لعدد من الفنانين. يعني فريق عمل كامل متكامل ومرتب صح!

المسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج المبدع محمد أسامة، وإنتاج شركة سينرجي . والعمل حسب ما يقولون راح يكون دراما شعبية،

التصوير راح يبدي خلال الأيام اللي جاية، وراح تطلع تفاصيل أكثر قريبًا عن شخصية ياسر فرج بالمسلسل وطبيعة الدور اللي راح يقدمه ضمن الأحداث. والله يابه، شكلهم ناويين على طشة قوية برمضان 2027، واني كلش متشوقة أشوف ياسر فرج شنو دوره هالمرة وشنو راح يضيف للعمل. وأنتم شنو تتوقعون؟