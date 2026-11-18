ترفيه

لندن حالياً مو بس عاصمة بريطانيا، هاي صارت عاصمة النجمات العربيات! أكثر من فنانة قررن يستقبلن فصل الشتاء ويستمتعن بأجواء الخريف بيها، وكل وحدة كشفت عن فعالياتها المختلفة اللي مو على البال، وعلى رأس القائمة كانت النجمة ياسمين صبري.

من أبرز اللي خطفن الأضواء بوجودهن بلندن هي النجمة التونسية هند صبري، اللي

هند صبري... جو عائلي وحفلات ما تتفوت!

هند صبري قررت تقضي أجواء الخريف بلندن ويا بناتها، وهذا الشي كلش حلو. وثّقت يومياتها بالمدينة من خلال صور وفيديوهات نزلتها على انستغرام، وشوفناها بلقطة تخبّل وهي تتجول يم منطقة كارنابي بسوهو، بالضبط كدام واجهة محل "Pixi" الخضرا. وسوهو هاي منطقة بيها محلات ومطاعم وكافيهات تجنن، وقريبة من الحي الصيني، يعني كعدة وحدة تكدر تشوف بيها لندن كلها، من واجهات التسوق للأضواء اللي تملي الشوارع.

زيارة هند كانت بشهر سبتمبر اللي فات، وصارت بالصدفة ويا حفلة أريانا غراندي اللي اقيمت بمسرح O2 Arena بلندن، واللي كانت ختام جولتها العالمية لألبومها "Eternal Sunshine". ونشرت هند فيديو من الحفلة يوثق وجودها، وشفنا بيه أريانا وهي ترقص على المسرح ويا فرقتها الاستعراضية، وهذا الشي خلى سفرة هند مو بس استمتاع بالجو الخريفي، لا، صار بيها لمسة فنية وثقافية ما تتنسي. يا بخت بناتها بهذا الجو الحلو!

ياسمين صبري... فن راقي وذوق رفيع!

مو بس هند صبري اللي خطفت الأضواء، النجمة ياسمين صبري هم كانت موجودة بلندن مؤخراً، واللي تعتبرها من وجهاتها السياحية المفضلة بالخريف والشتاء. بس هالمرة اختارت نشاط كلش مختلف ومو تقليدي أبداً. نشرت صور ولقطات الها من داخل معرض فني كلش مشهور بلندن، وشفناها وهي تسمع للشرح كدام اللوحات الفنية بتركيز، وأشارت إنها بدار "كريستيز" العريق، اللي تأسس سنة 1766! وهذا الدار طبعاً مو أي مكان، يسوي مزادات للمنتجات الفنية النادرة والفاخرة، ويغطي أكثر من ثمانين فئة من الأعمال الفنية والسلع الراقية، وهو اللي حقق الرقم القياسي العالمي لأعلى سعر لعمل فني بمزاد. يعني ياسمين صبري قررت "تتثقف" بستايل.

مو بس هنّ... نجمات العرب غزّن لندن بالخريف!

لندن كانت الوجهة الأولى لعدة نجمات بسفراتهن الخريفية الأخيرة. مثلاً، النجمة نور الغندور هم كشفت عن وجودها بيها مؤخراً، واحتفلت بقدوم الخريف بجلسة تصوير مميزة بحديقة من حدائق لندن، وطلعت الصور بيها وهي واكفة بنص الأوراق المتساقطة بالخريف. نور خطفت الأنظار بأناقتها المعهودة بشوارع لندن، وماكو داعي نقول شلون صارت صورها نار! وشاركت النجمة بسمة بوسيل الجمهور عدة صور الها من لندن همينا، وكشفت عن أنشطتها المختلفة ويا بنتها، مثل ركوب الدراجات والتسوق وغيرها. ووجهت رسالة مؤثرة عن سفرتها الأخيرة تحدثت فيها عن الطفلة الصغيرة التي كانتها في المغرب، وعن أن الوطن الحقيقي كان دائماً هو العائلة.

ولندن طبعاً مو أي مدينة، عاصمة المملكة المتحدة، وعلى ضفاف نهر التايمز، تاريخها العريق يمتد لأكثر من ألفين سنة، وتتميز بجمال يجمع بين التراث المعماري القوطي والكلاسيكي ويا ناطحات السحاب الحديثة. وكل هذا يعطيها طابع كلش حيوي وجذاب يستقطب ملايين الزوار كل سنة. معروفة بمعالمها التاريخية والثقافية مثل ساعة بيج بن وقصر وستمنستر ودير وستمنستر وقصر باكنغهام والمتحف البريطاني وحديقة هايد بارك. وأجواء الخريف بيها لا تُضاهى، حدائقها مثل هايد بارك وريجنتس بارك وحدائق كيو تتحول لمعارض مفتوحة من الألوان الصفرا والبرتقالية اللي تريح العين وتفتح النفس للمشي على الأوراق المتساقطة. يعني لندن مو بس مكان حلو، لندن تجربة كاملة. يا ترى يا نجمة راح نشوفها هناك بالزيارة الجاية؟