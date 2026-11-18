ترفيه

ماكو أحلى من سيرة إنسان تصير مصدر أمل للآلاف، وهذا بالضبط اللي ينطبق على الدكتور مجدي يعقوب. يحل عيد ميلاده الحادي والتسعين يوم ١٦ نوفمبر، ولسه قلبه ينبض عطاء مو طبيعي.

الدكتور مجدي يعقوب اختار يسوي من العلم طريق يوصل للإنسان، ومن الطب وسيلة يخفف بيها الألم. بالنسبة إله، النجاح مو بس إنجاز شخصي، لا، هو مسؤولية تكبر كل ما تكبر معرفته وخبرته وقدرته على العطاء. هاي الكلمات مو مجرد حجي، هاي هي خلاصة حياة كلها فائدة.

رحلته بدت بمصر، وبعدين سافر لبريطانيا مضى إلى آفاق واسعة من البحث العلمي وجراحة القلب، ورجع مرة ثانية لوطنه. هناك صار مركز أسوان للقلب اللي صار شاهد على تجربة إنسانية وعلمية بكل معنى الكلمة، يقدم رعاية للمرضى ويدرب الأطباء ويدور على أحسن الحلول لعلاج أمراض القلب. يعني مو بس يعالج، لا، يبني أجيال كاملة ويخطط لمستقبل أفضل.

أكثر شي يخلينا نوقف ونتأمل بقصة مجدي يعقوب، هي العلاقة العميقة بين القلب كعضو بجسم الإنسان، وبين القلب كمكان للحب والرحمة بوجدان الناس. هو قضى سنين عمره يعالج قلوب المرضى، بس بأفعاله ومواقفه الطيبة، قدر يترك بصمة بقلوب الناس كلها. لهذا السبب، اسمه صار يعني الثقة والطمأنينة بمصر، ووجوده صار يبعث الأمل هواي عوائل شافت بعلمه وعطاءه فرصة جديدة للحياة.

والله يستاهل كل كلمة مدح، هذا الإنسان، الدكتور، والعالم. رحلته محطات أمل وقصص نجاح خلت حلمه الفردي يتحول لمشروع أكبر منه هواي، وما زال مستمر ينبض حياة لأجيال جديدة. يا ترى أكو أجمل من هيج سيرة، كل حرف بيها أمل وحياة؟