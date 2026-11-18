ترفيه

صارلها فترة الساحة الفنية محتاجة شوية أجواء حلوة وإيجابية، وها هي إليسا وكارول سماحة اجوا ينعشونها بتبادل رسائل الدعم والحب! مو بس أغانيهم هي اللي تخلينا ندمن عليها، حتى صداقتهم صارت إدمان فدوة لقلوبهم.

البداية كانت من ملكة الإحساس إليسا، اللي ما قصرت ونزلت تغريدة على منصة "إكس" قبل أيام تهني بيها كارول سماحة على أغنيتها الجديدة "إدمان" اللي نزلت بـ 13 نوفمبر 2026. إليسا هنأت كارول بحب وصراحة، وأشادت بإبداعها وشغفها الدائم في كل ما تقدمه، وتمنت لها المزيد من النجاح والمحطات الجميلة في مسيرتها. شوفوا اللباقة والذوق يا جماعة!

طبعاً كارول سماحة ما تسكت على هذا الدعم الحلو، وردت عليها بنفس المنصة بكلمات تذوب القلب! أعربت فيها عن سعادتها بأن الأغنية نالت إعجاب إليسا، وقالت إن كلماتها ودعمها يعنيان لها الكثير. شوفوا الإيجابية شلون تتفاعل وتنتشر.

أغنية "إدمان" اللي إليسا حبتها وعبرت عنها، كارول طرحتها يوم 13 نوفمبر 2026 على قناتها الرسمية باليوتيوب وبكل المنصات الرقمية. الأغنية جاية بلهجة لبنانية صريحة، وإيقاعاتها عصرية وكلها رومانسية. واللي يحب يعرف الكواليس، كارول تعاونت بيها ويا الشاعر والملحن سليم عساف، والتوزيع كان لألكسندر ميسيكان. والمفاجأة الحلوة إنو كارول سماحة هي نفسها اللي أخرجت الفيديو كليب! يعني إبداعها مو بس بالغناء. الأغنية جاءت تحت شعار "رجعة للحب الحقيقي بعصر ما بيشبهنا".

ومو بس هيج، ترى هذا الحب مو من طرف واحد! قبل فترة، يعني تحديداً بـ 5 نوفمبر 2026، كارول سماحة هم جانت السباقة بالتهنئة لإليسا على ألبومها الجديد "إليسار" اللي نزل بذاك الوقت بـ 14 أغنية. ووصفت الألبوم بأنه إنجاز يفيض بالعاطفة ويشكل علامة فارقة. يعني الحب متبادل وصارله فترة طويلة.

بصراحة، هذا النوع من الدعم والتقدير بين النجوم هو اللي يخلي الساحة الفنية أحلى وأمتع. لو كل النجوم هيج جان شفنا كمية إبداع وحب تفوق كل التوقعات! مو لو مو مو؟