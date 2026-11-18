ترفيه

الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس، اللي صارلها سنين طويلة بالساحة الفنية، مبينة فرحتها برجعتها لشاشات التلفزيون بمسلسلها الجديد "عشماوي". هذا المسلسل مبرمج ينعرض بالموسم الرمضاني الجاي، وهي كلش متفائلة بيه، خصوصًا وية هالتحولات الصعبة اللي ديشهدها عالم الإنتاج الدرامي والسينمائي، واللي تبدي من الذكاء الاصطناعي وما تنتهي بتغير أذواق الجمهور.

هي حجت بلقاء الها بالقاهرة وكالت إنها تتمنى تحقق التجربة نتائج زينة. كلش عولت على نقاط قوة بالعمل، مثل ضخامة الإنتاج مالته، وكونها متحمسة تشتغل وية المخرج بيتر ميمي لأول مرة بتعاون كامل. كالت إن طريقة إخراج ميمي كانت من أهم الأسباب اللي شجعتها توافق وتشارك بـ "عشماوي". راح تمثل بهذا المسلسل دور والدة محمد رمضان، والعمل هو دراما اجتماعية تحجي عن رجال يشتغل منفذ لأحكام الإعدام بالسجون المصرية.

مسيرة فنية متروسة إنجازات

إسعاد يونس، اللي الها تاريخ جبير بالأعمال الفنية اللي بقت بذاكرة أجيال كاملة بالمنطقة العربية، عدها قائمة أعمال طويلة تبدي من "حكايات ميزو" بسنة 1977. بعدها سوت مسلسل "بكيزة وزغلول" وية سهير البابلي، اللي توصفه بأنه أقرب شي لكلبها، وبعدها فلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول". وبعدها شفنا أعمال قوية مثل "عمارة يعقوبيان" و"بنات إبليس"، طبعًا غير المسرحيات الكوميدية اللي سوتها مثل "عروسة تجنن" و"السيدة حرمه" وغيرها.

من استعرضت مسيرتها، تذكرت إسعاد يونس مجموعة من زملائها اللي كلش غالين على كلبها، مثل سمير غانم وسهير البابلي وعادل إمام. وهي تحط سمير غانم، اللي شاركته بأعمال هواي، على راس هاي القائمة.

التحديات الجديدة بالإنتاج الفني

إسعاد يونس مو بس ممثلة، هي جربت حظها بالإنتاج والكتابة وتقديم البرامج التلفزيونية، وهي بالاصل بدت كـ مذيعة بإذاعة الشرق الأوسط. بسنة 2000، أسست شركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وأنتجت أفلام مهمة هواي، مثل "سهر الليالي" بسنة 2003 و"رسائل البحر" بسنة 2010، قبل لا ترجع للشاشة من خلال برنامجها "صاحبة السعادة". وبهيج، بمسيرة فنية تقريبا خمس عقود، جمعت بين التمثيل والإنتاج وتقديم البرامج، وجانت شاهدة على كل التغيرات اللي صارت بالسينما والتلفزيون المصري.

هي تشوف نفسها كممثلة كدرت تتأقلم وية كل التغيرات، بس التحديات الحقيقية بالنسبة إلها تكمن بدورها كـ منتجة. وأهم شي شاغل بال الصناعة حاليًا هو الذكاء الاصطناعي، وتكول إن الحكم على تأثيره كلش مبكر، خصوصًا وية عدم وضوح انعكاساته على الدراما والغناء وباقي المجالات الفنية. وتوصف المرحلة الحالية بأنها مرحلة تحول مهمة وخطيرة، سواء جانت إيجابية لو سلبية.

التحولات مو بس بالتكنولوجيا، وإنما بذوق الجمهور همين، اللي اختلف كلش عن قبل. هي توضح إن الأعمال اللي جانت تنعرض قبل صارت تواجه صعوبة توصل للجمهور حاليًا، وإن المستوى الثقافي والذوق العام اتغيروا، وصار كلش صعب تسويق الأفلام اللي تعتمد على الأدب أو المواضيع السياسية والقضايا الحساسة والمهمة مثل قبل.

وغير كل هذا، اكو تحديات اقتصادية قوية بالإنتاج، لأن بعصر المنصات الرقمية صار العائد الاقتصادي هو الأساس بقرارات الإنتاج، يعني لازم العمل يجيب مشتركين جدد أو يزود المشاهدات. وهذا يختلف عن الرؤية الإنتاجية اللي تريد تقدم أعمال تعبر عن الصناعة والثقافة المحلية، وهي تشوف إن اكو مسؤولية جبيرة لازم المؤسسات المسؤولة عن الثقافة تتحملها.

"صاحبة السعادة" مشروع العمر

بسنة 2014، بدت إسعاد يونس تجربة تلفزيونية جديدة هي برنامج "صاحبة السعادة" اللي حقق انتشار مو طبيعي بالعالم العربي، واستضافت بيه شخصيات فنية وثقافية ورياضية هواي. هي توصف البرنامج بأنه مشروع العمر، وتحجي عن العلاقة القوية اللي بنتها وية جمهورها بفضل هذا البرنامج.

ولحد الآن، مقاطع من حلقات قديمة للبرنامج ديتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها مقابلة وية الموسيقي المصري الراحل عمار الشريعي، اللي بيها شرح، وبمساعدة أوركسترا جانت وياه بالاستوديو، شلون لحن موسيقى مسلسل "رأفت الهجان" الشهير. إسعاد يونس تكول إن البرنامج شكل مساحة لتوثيق تجارب فنانين وشخصيات توفوا بعدين. وهي كلش متأثرة لأن اسم "دورة صاحبة السعادة" انطلق على انطلق اسمها على الدورة الأخيرة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

وبنهاية كلامها كالت إن اللي فرحها أكثر من التكريم هو رجعة المسرح الجامعي للنشاط، لأن ازدهار هالمساحات الفنية هو الأهم.