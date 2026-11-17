ترفيه

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل Vogue Arabia Ball 2026 في دبي. اختارت فستانًا من دار الأزياء العالمية فالنتينو، جمع بين التفاصيل الفنية واللمسات الدرامية.

الفستان جان من مجموعة خريف وشتاء 2026 لفالنتينو، وخلط بين قماشتين فخمات: الدانتيل والتفتا. الجزء الفوقاني مال الفستان جان بلون النيود، وبي دانتيل شفاف وتطريزات دقيقة كلش. أما الجزء الجواني، فجان تنورة واسعة من التفتا البنفسجي، وشكلها جان مثل الوردة الكبيرة يم منطقة الخصر، وبيها طبقات هواي من القماش اللي نطت للإطلالة لمسة استعراضية تخبل.

بس تدرووون شنو الأحلى؟ أمينة خليل عدلت على الفستان! النسخة الأصلية جانت بيها فتحة صدر كلش عميقة، بس هي سدتها وخليتها أكثر احتشام، بس بنفس الوقت حافظت على روح التصميم والتفاصيل الأساسية مالته. يعني فنانة مو بس تعرف تختار، لا، تعرف شلون تلبس القطعة الفنية وتخليها توب التوب.

تسريحة الشعر هم جانت فد شي مرتب؛ رفعتها ليورا على شكل ذيل حصان، والجزء الأمامي جان متصفف بطريقة أنيقة. واختارت أقراط كبيرة وبارزة حتى تكمل الإطلالة وتناسب الطابع الدرامي للفستان. خبير الأزياء محمد أشرف هو اللي نسق إطلالتها، واعتمد على التباين الحلو بين نعومة الدانتيل وحجم التنورة البنفسجية اللي جانت كلش لافتة.

أمينة كالت لمجلة Vogue Arabia إنو اللي جذبها للتصميم هو التباين بين نعومة الدانتيل وشفافيته وبين الحجم الكبير واللافت للتنورة. وصفت لبس الفستان كأنما لابسة قطعة فنية، وفعلاً جانت كلها تفاصيل فنية راقية. الإطلالة هاي جانت ضمن فعاليات النسخة الأولى من Vogue Arabia Ball اللي جمعت نجوم هواي من الفن والموضة.