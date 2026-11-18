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يا جماعة، الدنيا مولعة ومو أي مولعة! الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي فاجأت الكل بخبر زواجها من مدير التصوير السينمائي إبراهيم النجاري يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2026. صح الحفلة جانت كلش خاصة وبالقاهرة، بس الصور اللي نزلت بعدها هي اللي صارت حديث الكروبات كلها، خصوصاً إنها انصفت العرسان بجمال مو طبيعي.

من بعد ما بدت السوالف تتداول عن ارتباطهم، جيهان حسمت الموضوع ونشرت صور تجنن ويا زوجها على حسابها بفيسبوك، يعني الموضوع صار رسمي ومو بس إشاعات. وبسرعة، الأنظار كلها صارت على إبراهيم النجاري، اللي هوايه يعرفوه كمدير تصوير، بس طلع عنده ماضي بالتمثيل وهمين أصغر من جيهان بحوالي سبع سنوات. يا عمي، الحب ما يعرف عمر والله.

حفل زفاف هادئ... بس الصور؟ قصة ثانية!

بالنسبة لحفل الزفاف، جيهان وإبراهيم اختاروا يسووه بالقاهرة وبس يحضرون الأهل والأصدقاء المقربين كلش، يعني حفلة مال بيت، بعيدة عن الأضواء. بس الأكيد إنهم قرروا يوثقون هاللحظات المهمة بجلسة تصوير خرافية بمونتينيغرو. تخيلوا بس: جبال وغابات وبحيرات، كلشي كان يصرخ رومانسية. هذا يسموه شغل عدل، مو أي كلام.

إطلالة جيهان جانت كلاسيكية وأنيقة لأبعد حد. فستان أبيض من تصميم مرام برهان بقصة الكورسيه اللي بدون أكمام وتنورة واسعة، ويا طرحة شفافة وقفازات بيضة. ماكو أحلى من هيك بصراحة. والمكياج جان هادئ وشعرها بسيط، بس خاتم الزواج المرصع بالألماس طاغي وبنفس الوقت ماشي ويا جمال الطبيعة اللي حواليهم. يعني اللوك كله على بعضه يجنن ويخلي الواحد يتمنى هيج عرس.

إبراهيم النجاري: من ورا الكاميرا لقدامها

هسه نجي على إبراهيم النجاري اللي صار الكل يسأل عنه. هو مدير تصوير سينمائي مصري مواليد 1993، وعمره 33 سنة. بينما جيهان مواليد 29 مايو 1986 وعمرها 40 سنة. يعني فرق العمر سبع سنين، بس ماكو أي مشكلة، المهم التفاهم والمحبة.

اللي ما يعرفه هوايه ناس عن إبراهيم، إنو مسيرته الفنية كلش متنوعة ومو بس بالتصوير. هو بلش بالتمثيل من وهو صغير، وشارك بأفلام ومسلسلات هوايه قبل لا يقرر يتجه ورا الكاميرا. من أعماله كممثل، نشوف فيلم حين ميسرة لخالد يوسف اللي انعرض بسنة 2007، وهمين كف القمر والشوق بسنة 2011، وورد مسموم بسنة 2018. وبتلفزيون، مثل بمسلسلات دوران شبرا وخرم إبرة والوالدة باشا وشمس. يعني كان موجود بالساحة، بس الأضواء ما جانت عليه مثل هسه.

بس بعدين قرر يغير اتجاهه وصار شغله أكثر بالتصوير السينمائي. اشتغل بأقسام التصوير والإضاءة بمسلسلات مثل حواري بوخاريست ولا تطفئ الشمس وطايع. وبعدها استلم مهام مدير التصوير بأفلام مثل كعب عالي بسنة 2024 والفيلم القصير قفلة بسنة 2025، وهمين سلاح بلا جريمة. يعني خطوة بخطوة صار اسم معروف خلف الكواليس.

"قفلة": الفيلم اللي جمعهم

الغريب إنو جيهان وإبراهيم التقوا مهنياً بفيلم قفلة القصير اللي انعرض بسنة 2025. جيهان جانت بطلة الفيلم ويا صدقي صخر، وإبراهيم جان مدير التصوير. يعني جانوا يشتغلون سوا، بس هي قدام الكاميرا وهو وراها. مين جان يتخيل إنو هالتعاون راح يوصلهم للزواج؟ صدك الدنيا دوارة!

قبل هالزواج، إبراهيم النجاري جان متزوج من ريم محمد العدل، بنت المنتج محمد العدل، وهي تشتغل بتصميم الأزياء. تزوجوا بأكتوبر 2014 وجابوا بنت حلوة سموها جميلة، وبعدها صار الانفصال. هاي الحياة وهالقسمة والنصيب. إن شاء الله هالمرة تكون قصة حب تدوم وتستمر.

جيهان ويا خبر الزواج، نزلت رسالة كلش حلوة ورومانسية عن الزواج.

وبعد الزواج، جيهان ما راح تكعد بالبيت، بالعكس، تستعد للمشاركة بمسلسل الفلكي ويا أحمد مكي، اللي راح ينعرض برمضان 2027. يعني حياة جديدة على كل الأصعدة. يا رب أيامهم كلها حلوة، بس بصراحة، منو جان يتوقع هاي المفاجأة الحلوة منهم؟