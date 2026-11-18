ترفيه

أحمد حلمي ومنى زكي، الثنائي الفني اللي كلنا نحبه ونشوفه من أشهر الثنائيات بالوسط الفني، يحتفلون اليوم، 18 تشرين الثاني، بعيد ميلادهم المشترك. يا لها من مصادفة حلوة وغريبة بنفس الوقت، إنه هالزوجين الممثلين المبدعين انولدوا بنفس اليوم! وهذا الشي يخلي المناسبة فرصة ذهبية حتى نستعيد أبرز مواقفهم وذكرياتهم اللي تجنن، خصوصاً سوالفهم ويه عالم كرة القدم ونجوم الرياضة المصرية اللي ما تخلص. تزوجوا هالاثنين بسنة 2002، وعندهم ثلاث أطفال الله يحفظهم: لي لي، سليم، ويونس.

منى زكي أهلاوية، حلمي "ولا يمه" اللعبة!

بالرغم من قصة الحب والزواج اللي جمعتهم، إلا إنه أحمد حلمي ومنى زكي يختلفون اختلاف جذري من ناحية علاقتهم بكرة القدم. منى زكي، النجمة الشاطرة، أعلنت أكثر من مرة بكل فخر انتماءها للنادي الأهلي، وحتى ظهرت قبل كم سنة لابسة القميص الأحمر مال الأهلي بفخر بمباراة كأس السوبر المصري اللي صارت بالإمارات سنة 2017 بين الأهلي والمصري البورسعيدي. أما بالنسبة لأحمد حلمي، فصرح بأكثر من لقاء تلفزيوني إنه ما عنده انتماء كروي محدد، يعني بالعراقي "لا يمه لا الكورة ولا لاعبيها"، وما يتابع مباريات كرة القدم بشكل مستمر. وهذا الشي، بصراحة، هو اللي ورطه بكم موقف كلش طريف ومحرج بنفس الوقت ويه نجوم اللعبة الكبار.

فشلات كروية: لما حلمي "ما عرف" الحضري وبيبو!

خلينا نحكي على وحدة من هاي المواقف اللي رواها أحمد حلمي بنفسه ببرنامج تلفزيوني سابق. يكول جان ويه الفنان رامز جلال، وصدف إنهم قابلوا حارس مرمى منتخب مصر السابق الأسطوري عصام الحضري. تخيلوا يا جماعة، حلمي ما عرف الحضري بالبداية! هو نفسه اعترف وكال يحب الحضري بس ما يعرف شكله ولا شايفه قبل. ولما رامز جلال لاحظ طريقة استقباله له، أخبره بأنه أحد أشهر حراس مرمى منتخب مصر. حلمي انصدم وشعر بإحراج فضيع، وحاول يدارك الموقف بسرعة، مؤكداً إنه ما يتابع كرة القدم وما عنده معلومات هواية عن نجومها. بس الحمد لله، هذا الموقف المحرج تحول لبداية صداقة حلوة بيناتهم.

المواقف المحرجة مال حلمي ما وقفت بس يم الحضري، بالعكس، اكو موقف ثاني كلش مضحك صار ويه نجم الأهلي السابق خالد بيبو. حلمي جان بفعالية أو مناسبة معينة ويا عدد من الناس، ولما الحضري كاله إن الشخص اللي كاعد يمه هو خالد بيبو، حلمي بسرعة قام صافحه وبدأ يتعامل وياه بحفاوة كلش كبيرة، وسوا روحه يعرفه من سنين طويلة! ويكول حاول يبين إنه يعرف كل أخبار كرة القدم ومباريات بيبو القديمة، بالرغم إنه ما عنده أي معلومات كافية عنه. وهذا الشي، كالعادة، خلا كل الموجودين يضحكون عليه. فد موقف كلش مضحك الصراحة!

الغيرة الكروية: حازم إمام يسوي مشكلة لحلمي!

بس الأطرف من كل هاي الحكايات، والي يخليك تكول "يا ستار على الغيرة"، هو الموقف اللي جمع زوجته منى زكي بنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الكابتن حازم إمام. حلمي جان ينتظر منى بالمطار راجعة من السفر، ولاحظ اكو شخص يساعدها بشيل جنطها وأمتعتها. طبعا حلمي ما عرف إن هذا الشخص هو حازم إمام بالبداية، والغيرة اشتغلت عنده فول! يعني تخيلوا المشهد، الرجال صافن ومضغوط لأن اكو واحد يساعد مرته الحلوة! ولما منى زكي كشفتله هوية الرجال وكالتله هذا حازم إمام، وبنفس الوقت عاتبته على طريقة تعامله وتفكيره الغلط، حلمي انحرج حيل وحاول يعتذر لحازم إمام بعدين، بس ما كدر يوصله بالمطار. بس بعدين التقوا بغير مناسبة وحلمي شرحله حقيقة الموقف، وطبعاً أكيد حازم إمام ضحك هواية على السالفة!

قصة حبهم اللي صارت حجاية بكل الوسط الفني!

بعيداً عن سوالف الكورة والمواقف المحرجة، قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي هي حكاية بحد ذاتها ومثال يحتذى بيه. بدت العلاقة بينهم مجرد صداقة حلوة وصافية، وبعدين تحولت لمشاعر حب قوية ورومانسية انتهت بالزواج سنة 2002. وتعرفون حلمي طلب ايد منى بطريقة رومانسية تجنن، وهو يصورون فيلم "أفريكانو"، فاجأها بباقة ورد حلوة وبطاقة تحمل عبارة "بحبك تتجوزيني أحمد حلمي". ومنى، مثل أي بنت تحب، طبعا وافقت على طول!

ومن ذاك اليوم، صاروا من أروع وأبرز قصص الحب بالوسط الفني كله، ونجحوا بكل ذكاء إنهم يحافظون على علاقتهم الأسرية وحياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء والصخب. وهذا الشي يخليهم يستمرون يحتفلون بمناسباتهم الخاصة، وراسهم مرفوع. من جد، يا ريت كل الأزواج يكونون مثلهم بالحب والاحتفالات... لو بس يتعلم حلمي شويه عن الكورة حتى لا يوكع بعد بمواقف محرجة وتفضحه مرته!