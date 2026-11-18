ترفيه

ماكو شي يجنن مثل المفاجآت اللي تخلي العالم تحچي بيها أسابيع! وهذا بالضبط اللي سواه الإعلامي باسم يوسف بحفلة مطرب الراب تووليت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

من طلع باسم يوسف فجأة على المسرح، وهو لابس نفس القناع اللي تووليت دائماً يضم بيه وجهه، العالم تخبلت! المشهد الكوميدي هذا جان غير متوقع أبداً، ومباشرة انتشر وصار واحد من أكثر اللقطات تداولاً على السوشيال ميديا.

يا جماعة صدك يعني، تخيلوا انتوا بالمكان وشفتوا هالمنظر! شنو ردة فعلكم جانت؟