ترفيه

بدت هيفاء وهبي تخلي جمهورها على أعصابهم، بعد ما نزلت فيديو غامض على حسابها الرسمي بالإنستغرام، هذا الفيديو كان مجرد تلميح لمفاجأة جديدة دتتحضرلها. بس لا كالت شنو هي المفاجأة ولا شوكت راح تعلن عنها!

الفيديو كان بيه عبارة "نحن نعرف شيئًا لا تعرفونه" اللي حيرت الكل، وياها هاشتاغ "ترقبوا". طبعاً هذا الشي فتح باب التكهنات على مصراعيه بين المتابعين. يا ترى هيفاء راح تنزل أغنية جديدة لو دتشتغل على مشروع فني مختلف تماماً؟

الأمر اللي زاد الغموض هو ارتباط الفيديو بأسماء يوسف تامر ورعد عاصم تاج، بالإضافة لشركة الإنتاج Nova Hits. لحد الآن، تفاصيل هذا التعاون كلها مجهولة، لا الفكرة واضحة ولا طبيعة المشروع ولا حتى موعد الطرح. يعني السالفة كلها "مفاجأة" وخلت الاحتمالات مفتوحة على كل شي.

وهذا التشويق يجي بوقت هيفاء دتشتغل بقوة على الجزء الثالث من مشروعها الغنائي الضخم "ميغا هيفا"، واللي دتنزل أغانيه بالتسلسل. تذكرون "نوغا" اللي نزلت بنهاية آب 2026؟ هاي الأغنية كانت من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس، والفيديو كليب جو بو عيد هو اللي أخرجه.

وفي سبتمبر، قدمت هيفاء "سيبو سيبو" اللي جانت من كلمات وألحان مروان السعداوي، والموسيقى والمكس والماسترينغ وسام عبد المنعم، وإخراج حسام الحسيني. وفي نهاية الشهر نفسه، نزلت أغنية "لوك لوك"، اللي هي الثالثة بهذا الجزء الجديد، من كلمات هاني رجب وألحان مديح محسن، وإخراج رجا نعمة. وهذي الأغنية جانت بأجواء استعراضية، وهيفاء استمرت بيها على نفس الخط الموسيقي اللي يجمع الإيقاعات السريعة والصورة الحلوة والمميزة.

فيا جماعة، شنو تتوقعون هيفاء دتخطط؟ أغنية جديدة لو مشروع فني مختلف؟