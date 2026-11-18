ترفيه

كلنا ندري الفنان آسر ياسين مو هين بالشغل، بس محد چان يدري قصة دخوله للتمثيل هيج بيها لف ودوران! الرجال كشف عن تفاصيل بداياته خلال ندوة تكريمه بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي يديرها المنتج محمد حفظي.

الولد مبين عليه من زمان عيونه على السينما. يقول حب السينما والتمثيل بدأ وهو يدرس هندسة بالجامعة الأمريكية، چان مگابل أفلام المخرجين الكبار ويتعلم. ومن هناك اكتشف شغفه الحقيقي. يمعود، احنا لما ندرس هندسة ندور بس على النجاح وبس، مو على السينما!

بس الحلو بالموضوع إن أبوه چان مشجعه مليون بالمية، يگله روح شارك بأنشطة مختلفة بعيد عن الدراسة لأن فترة الجامعة هي اللي تشكل شخصية الواحد. والله صدق الأبو الواعي نعمة! آسر سمع كلام أبوه وشارك بهواية فعاليات، ومنها اجته فرصته بالمسرحية الأولى، اللي هي “سكة السلامة” للكاتب محمد البطران.

تخيلوا، الشغل ويا فريق المسرحية، الكواليس، والوقفة على المسرح، كل هذا چان له تأثير چبير عليه وخلاه يتعلق بالتمثيل زيادة، ويشارك بأعمال مسرحية غيرها. بعدين عاد بدت تجارب الكاستينج، وحتى مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وشريف عرفة چانوا يدزون ناس يشوفون الممثلين بالجامعة الأمريكية. يعني الولد چان مضبط أموره!

آسر حس إن التمثيل هو طريقه الصح، لدرجة قبل لا يتخرج بسنة واحدة، حسم أمره إنه راح يصير ممثل محترف. يقول أهم درس تعلمه بهاي الفترة إن السعي هو اللي يفتح أبواب ما متوقعها أحد. ومثال على هالشي، لما چان يشتري كتاب، لگه ورقة مكتوب بيها طلب ممثل لفيلم “بيت من لحم”! يا عمي احنا لما نشتري كتاب نطلع بس ورقة دعاية لمطعم! أكيد قرر يقدم للفرصة، واعتبر هاي المصادفات بوابة دخوله الحقيقية لعالم السينما.

طبعاً الخوف من الفشل چان موجود، چان يدري النجاح ممكن ياخذ سنين طويلة. فكرة إنه ما عنده خطة بديلة چانت تخليه يركز كل جهده على حلمه. اتفق ويا أبوه ينطيه سنة كاملة يتفرغ بيها للتمثيل، وبخطة واضحة، وإذا ما شاف أي إشارة للنجاح، يرجع يقيم الوضع من جديد. والله كلام ذهب، لازم سعي الإنسان يكون صادق ويه اللي يريده، مو؟