ترفيه

يا جماعة الخير، سمعتوا الخبر؟ مسلسل الفنانة ريهام عبدالغفور الجديد، "الصور الشخصية لمريم"، راح ينعرض برمضان 2027، بس قبلها الرقابة دخلت بالموضوع وطلبت تعديلات. يعني القصة انخبصت شوي قبل لا توصلنا.

هيئة الرقابة على المصنفات الفنية حطت ملاحظاتها على المسلسل، وطلبت يغيرون الخطوط الرئيسية بالقصة. بصراحة، ما ندري شنو بالضبط اللي طلبوا يغيروه، ولا عرفنا شنو المشاهد اللي الرقابة دورت عليها. يعني تبقى التفاصيل حيرية، بس الأكيد اكو تغييرات.

القصة وما بيها، أنه العمل قبل لا يوصل لشاشاتنا، يمر على الرقابة. وهاي المرة، هيئة الرقابة طلبت تعديلات على بعض الخطوط الرئيسية. وهاي الخطوة تجي بمرحلة التحضير للعمل.

المسلسل يجمع ريهام من جديد بالكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري. نوع المسلسل دراما اجتماعية وبي تشويق، ويحجي عن علاقات الناس وتفاعلاتهم، يعني سوالف مجتمعنا اللي دايماً بيها أبعاد مثيرة.

ريهام عبدالغفور كانت موجودة بقوة برمضان اللي فات بمسلسل "حكاية نرجس" اللي كتبه عمار صبري وأخرجه سامح علاء، وحقق حضورا لافتا لدى الجمهور. المسلسل جان يحجي عن نرجس اللي تواجه ضغوطات مجتمعية قوية، وتالي تخلق أكاذيب حتى تكون أسرة وهمية، واللي أداها لسلسلة جرائم. قصة قوية وجانت تناقش قضايا اجتماعية ونفسية كلش حساسة.

وهم شاركت ريهام قبلها بفيلم "برشامة" من إخراج خالد دياب، اللي جان كوميدي ساخر يستلهم أحداثه من أجواء امتحانات الثانوية العامة وظاهرة الغش. أحداث الفيلم كلها بيوم واحد، بيوم امتحان العربي، واللجنة كلها تنكلب فوضى ويصير غش جماعي. يعني ريهام دايماً تختار أعمال بيها عمق وفكرة.

هسه السؤال، هاي التعديلات الرقابية راح تخدم المسلسل لو راح تقلل من جرأته وقوته؟ نتمنى ما يروح كل الشغل الحلو على الملاحظات. يعني معقولة بعد الرقابة راح يطلع المسلسل بغير شكل تماماً؟ شنو رأيكم؟