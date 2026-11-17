ترفيه

صالات السينما راح تستقبل قريباً فيلم «فرقة الموت» اللي يجمع نجوم كبار مثل أحمد عز، آسر ياسين، ومنة شلبي. الشركة المنتجة نزلت البرومو التشويقي للفيلم، واللقطات اللي بيه بيها حماس فول وصراعات إنسانية من زمن قديم، الأحداث تصير بالصعيد المصري بفترة الأربعينات والخمسينات، حول ضابط يواجه خط الصعيد وبمشاركة بنت تقاوم الاحتلال البريطاني.

ثنائي أحمد عز ومنة شلبي يعتبر من أقوى الثنائيات بالسينما المصرية، لأن الهم تاريخ طويل سوى من الأدوار اللي تنوعت بين الرومانسية، الإثارة، والدراما. وهذا يخلي الجمهور متشوق يشوف لقاءهم الجديد، خاصةً بعد ما اجتمعوا أربع مرات قبل «فرقة الموت».

أول عمل جمعهم كان الفيلم اللي انعرض بسنة 2004، وهو اللي مثل البداية الحقيقية الهم سوى. الفيلم جان اجتماعي وتناول قصة حب سريعة بين «عادل» و«نهلة»، وراها تتطور الأحداث حول تحمل المسؤولية والزواج. المخرج جان سعيد مرزوق.

بعد خمس سنين، يعني بسنة 2009، رجعوا النجمين بفيلم أكشن وتشويق جان من أنجح الأفلام، وهو «بدل فاقد». أحمد عز أبدع بدور شقيقين توأم عدهم صراع نفسي واجتماعي معقد، أما منة شلبي قدمت شخصية «منى» ببراعة تخبل. الفيلم كتبه محمد دياب وأخرجه أحمد علاء الديب.

بسنة 2012، الثنائي كرروها بفيلم «حلم عزيز»، اللي جان كوميدي واجتماعي. منة شلبي جان الها ظهور خاص ومميز كضيفة شرف يم البطل أحمد عز، وشاركم بالتمثيل شريف منير. الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.

سنة 2022 شهدت تعاون سينمائي قوي بين أحمد عز ومنة شلبي بفيلم نفسي بوليسي جان مليان غموض وإثارة قوية، من تأليف وإخراج شريف عرفة. هذا العمل جان محطة فنية ناضجة مهدت الطريق للتناغم الأكبر قبل لقاءهم المرتقب بـ«فرقة الموت».

فيلم «فرقة الموت» بيه كوكبة من النجوم مثل أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، محمد عبدالعظيم، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. وبيه ضيوف شرف منهم أمنية خليل.