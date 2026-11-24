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ياسمين صبري، النجمة المصرية اللي نعرفها بجمالها اللي يسحر وأناقتها اللي ما إلها مثيل، دائماً تخطف عيون الكل وكل كاميرا ويا كل ظهور إلها. هالمرة رجعت وبقوة للون الأحمر، وهذا مو مجرد لون عادي الها، لا، هذا اللون صار مثل "الختم" الخاص بيها بكل المناسبات الكبيرة وعلى السجادات الحمرا. يعني من نشوف أحمر، يجي ببالنا ياسمين صبري! وهالشي يثبت إنها فعلاً ملكة الأناقة اللي تعرف إيش تختار وشنو اللي يلوگ إلها بالضبط ويخليها غير شكل.

آخر طلّة باللون الناري: جمال ببساطة!

باحتفالية Women of Worth اللي سوتها شركة L’Oréal Paris بمصر، واللي جانت كلها احتفال بقوة المرأة وإنجازاتها العظيمة وقدرتها على التغيير، ياسمين صبري اختارت فستان أحمر طويل، وقصته جانت مجسّمة بطريقة تبرز رشاقة قوامها بشكل يجنن. الفستان جان بأكمام طويلة وياقة دائرية كلش بسيطة، يعني مو هوسة أبد. بس اللي لفت النظر هو التفصيل الهندسي اللي جان بمنطقة الوركين. القصّة جانت بخط مايل يفصل الجزء الفوقاني عن التنورة، وهذا التفصيل انطى حركة واضحة للّبس وطلّعه من إطار الفساتين المجسّمة التقليدية اللي ممكن نشوفها هواية. ويا شعرها الطويل المنسدل بكل نعومة ومكياجها اللي ركز على حمرة الشفاه القوية والجريئة، ياسمين خلت اللون الأحمر هو البطل الأوحد بهاي الطلّة. فستانها جمع بين بساطة التفاصيل وقوة الحضور، وهذا هو سر الأناقة الحقيقية، مو لو مو مو؟

أناقة باريسية: وردة حمرا تمشي على الأرض!

وقبل هاي الطلّة، ياسمين صبري جانت متألقة باللون الأحمر بعرض Le Défilé L’Oréal Paris ضمن أسبوع الموضة بباريس لموسم ربيع وصيف 2027. هنا اختارت فستان طويل ومجسّم من الساتان الحريري الفاخر، من تصميم المصمم اللبناني المعروف غابي شرباشي. الفستان جان مكشوف الأكتاف وبدون أكمام، وهذا ستايلها المعروف. بس اللي جان مميز بيه هو الياقة البارزة اللي جانت على شكل وردة مجسّمة، وتفاصيل درابيه فنية بجهة الصدر، يعني شغل فنان. والتنورة جانت بيها طيات ناعمة على الخصر وفتحة جانبية انطت حركة للبس وخلت إطلالتها حيوية. هاي الخلطة جانت بين فخامة القماش وجرأة اللون الأحمر الصارخ والتفاصيل الرومانسية اللي منحت الفستان طابع درامي لافت.

ملكة السجادات الحمرا: تاريخ من الإبهار!

وما ننسى إطلالاتها اللي تخبل بالمهرجانات العالمية، اللي بيها ياسمين صبري تكتب اسمها بحروف من ذهب على صفحات الموضة! بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لسنة 2025، لفتتنا ياسمين صبري بفستان أحمر قوي من تصميم جان بيار خوري. هذا اللون يعتبر نوعاً ما نادر بالنسبة الها مقارنة بغير ألوان، بس جانت محافظة على ستايلها المألوف اللي هو الأكتاف المكشوفة والفساتين اللي تحدد الخصر برشاقة، وهذا "اللوك" صاير علامة مسجلة الها بالسجادة الحمرا.

وبمهرجان كان السينمائي 2024، أطلت بفستان أحمر مجسم طويل كله لون واحد، وهذا الفستان جان من توقيع المصمم المبدع جان لويس صبجي. الفستان جان مكشوف الأكتاف، والقماش اللي بالجزء العلوي جان مرصع، ومزين بوشاح ملتف حول الصدر وينزل على ذراعها بفخامة على السجادة الحمرا. أما الجزء الجواني من الفستان فجان بقصّة مريحة وذيل طويل. وطبعاً كملت اللوك بمجوهرات فخمة من Chopard وتسريحة شعر ويفي.

وأخيراً، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، ياسمين صبري خطفت كل الأنظار بطلّة دراماتيكية ساحرة، جانت من تصميم المصمم اللبناني جان بيير خوري. الفستان جان طويل ويجمع بين الفخامة والانسيابية، ومن قماش المخمل الفاخر اللي بيه تدرج لوني (أومبريه). الفستان يبدي أحمر قرمزي غامق بالجزء الفوقاني ويتدرج بهدوء للأسود الغامق بالأطراف والذيل. الفستان جان بقصة كورسيه تحدد الجسم وياقة مربعة وأكمام طويلة ضيقة. والصدر والخصر جانوا مزينين بتطريزات يدوية بارزة ولامعة على شكل ورود نافرة انطت اللبس لمسة فنية راقية، إلى جانب ذيل أسود ينزل من الخلف بأناقة. وكملت ياسمين هاي الطلّة الفخمة "للآخر" بمجوهرات راقية من Chopard وتسريحة شعر منسدل بفرق جانبي ومكياج ناعم.

النهاية: يا أحمر، ما تزهگين؟

واضح كلش إنو اللون الأحمر إله مكانة خاصة بقلب ياسمين صبري، وكل مرة تطل بيّه ينطي لطلّتها طابع جديد ومختلف، سواء اختارته بقصات هندسية عصرية لو بتصاميم فخمة مليانة تفاصيل درامية. كل طلّة إلها بيها حكاية ويا هذا اللون اللي ما يفقد لمعته أبد ويخليها على طول. بس السؤال اللي ببالنا كلنا: ياسمين صبري راح تظل وفية للأحمر لو ممكن نشوفها بلون جديد يكسر القاعدة ويصدمنا؟ إيش تتوقعون؟ خلي نشوف شنو رأيكم بالكومنتات، وهل الأحمر هو لونها الأبدي؟