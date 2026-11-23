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حنان مطاوع حالياً شغالة بأكثر من عمل فني بين السينما والدراما، ما تگعد راحة أبد! آخر شي وقعت عقد بطولة مسلسل اسمه "شر المستخبي"، اللي قصته راح تكون اجتماعية وتشويقية، والإخراج لسعد هنداوي. مو بس هيچ، عدها فيلم عالمي مصري ديتحضروله حالياً، والتصوير راح يبدأ ببداية سنة 2027، شكلها راح تكسر الدنيا.

وبهيج وقت حافل، حنان ما نسيت والدتها، وصرحت بتصريح كلش حلو وقالت: "والدتي سهير المرشدي مثلي الأعلى ونموذج فني صعب التكرار". شهادة حق من بنت فنانة عظيمة لأمها، وهالشي يبين شگد العلاقة قوية بيناتهم.

آخر مرة شفنا حنان ووالدتها سوية كانت بفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ47. وحنان هم جانت حاضرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اللي سمّوا دورة هالسنة باسم والدتها سهير المرشدي، تقديرًا لمجهوداتها الكبيرة بتاريخ الفن المصري.

بالنسبة للمشاريع اللي شفناها بيها قبل، حنان كانت نجمة موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"، اللي لعبت بيه شخصية فريدة، الهاكر النصابة. المسلسل جان 15 حلقة وخلط بين الأكشن والكوميديا والمغامرات والغموض، يعني خبصة وموت! شارك وياها خالد سليم اللي لعب دور رسام نصاب، وبسنت السبقي مساعدة وصديقة حنان بالعمل، أما سلوى خطاب فلعبت دور أم حنان بالمسلسل.

ونفس الموسم، يعني برمضان 2026، حنان شاركت بمسلسل "الكينج" ويا محمد إمام، ولعبت دور شخصية اسمها زمزم.

العام اللي فات، حنان قدمت فيلم "هابي بيرث داي" اللي افتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وحقق نجاح كلش كبير. الفيلم فاز بجائزة سينما من أجل الإنسانية، اللي هي جائزة اختيار الجمهور، وهمين حصل على جائزة فيبريسي لأفضل فيلم أول من مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي. بطولة الفيلم كانت ويا نيللي كريم وشريف سلامة ودعاء رمضان وحنان يوسف وغيرهم، ومن إخراج سارة جوهر وتأليف محمد دياب وسارة جوهر وخالد دياب وشيرين دياب.

يعني حنان مطاوع كل مرة تثبت إنها فنانة شاملة وقوية، ومشاريعها دايمًا عليها العين. تتوقعون الفيلم العالمي الجديد شراح يكون؟