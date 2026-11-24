ترفيه

مع ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز الـ92، رجعت سوالف وحدة من أغرب وأحلى العلاقات الفنية بتاريخ الغناء العربي، اللي جمعت «جارة القمر» و«كوكب الشرق» أم كلثوم. يابه شوف شلون الناس جانت صافية، بعيداً عن صخب المنافسة وحسد هذا الزمان اللي صار يلاحق كل النجوم.

فيروز مو بس صوتها جان استثنائي لدرجة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وصفه بأنه «يجي من السما، مو مثل باقي الأصوات اللي تجي من الأرض». وفيروز جانت أيضاً صاحبة تجربة إنسانية نادرة بتعاملها ويا عمالقة عصرها، وخصوصاً أم كلثوم.

على كولة مؤرخين الفن، بدا هالتقارب ببغداد، بالقاهرة، بأبريل 1966، بفندق «النيل هيلتون». جانت فيروز مسوية حفلة بمصر، وهناك صار أول لقاء بجو مليان محبة وإعجاب متبادل. فيروز تكلها انصدمت من سحر نبرة صوت أم كلثوم وهي دتسولف عادي، مو بس بالغناء، وانبهرت بشخصيتها وبقصائدها المغناة، وعلى رأسها «الأطلال».

أم كلثوم هم ما ضمّت إعجابها بصوت فيروز وأعمالها، وكشفت عن حبها الخاص لأغنية «إسهار إسهار» اللي كتبها الأخوان رحباني ولحّنها محمد عبدالوهاب. يا ستار شنو هالذوق العالي!.

بس اللحظة اللي جانت أعمق وأقرب بين النجمتين تكررت بعد كم شهر بلبنان، بيومي 16 و17 يوليو من نفس السنة. أم كلثوم جانت مسوية حفلين بمهرجانات بعلبك وكعدت بفندق بمنطقة «شتورة». وهناك، فيروز كعدت ويا الست، وهي وزوجها الشاعر والملحن عاصي الرحباني، لمدة ساعة كاملة بعيداً عن كاميرات المصورين والضوء. فيروز طلعت من هاللقاء بتصريح يجنن، يكشف عمق التأثر اللي حسّت بي: «شفت إنسانة تذوب رقة، حبيتها من كل قلبي.. حسيت كأني دا ألتقي ويا صديقة العمر».

وبعد سنين طويلة، بحوار نشرته مجلة «الموعد» بتاريخ 10 أبريل 1980، رجعت فيروز وسولفت عن هالجانب الإنساني بهالعلاقة، وأكدت إن حضور أم كلثوم الأخاذ وهي مو على المسرح ما جان أقل عظمة من مكانتها الفنية الطربية. وبنفس الوقت، شددت على إن تجربة كل وحدة منهن تمشي بطريق فني خاص بيها يختلف تماماً عن الثانية، وكل صوت إله عالمه الخاص بيه اللي ما يشبه أي عالم ثاني.

يعني شوفوا شلون العمالقة جانوا يحترمون بعض، مو مثل البعض هسه اللي كل همهم المنافسة. شنو رأيكم بهالصداقة الفنية العميقة؟