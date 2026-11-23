ترفيه

الفنانة ميار الغيطي، ظهرت بحفل ختام الدورة الـ٤٧ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي صار يوم الجمعة اللي راحت. ميار جانت ويا زوجها شريف العلمي، وظهورهم سوا هو اللي خلى الكل يحجي!

الغريب بالموضوع مو بس رجعتها، لا! اسمها تصدر عمليات البحث بجوجل خلال الساعات اللي فاتت، والناس كلها تدور وتتسأل عن كلشي يخصها. يعني بس مجرد ظهور واحد كفيل يخلي الفنانة ترجع للواجهة وتتصدر المشهد من جديد.

واضح كلش إنه هذا الظهور ويا زوجها هو اللي رجع اهتمام الجمهور بحياتها وتفاصيلها. يعني بس ظهور واحد بالهيئة هذي كفيل يقلب الدنيا هيج ويخلي الكل يحجي؟