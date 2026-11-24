ترفيه

الفنانة غادة إبراهيم حچت عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 47، وگالت إن المهرجان يمثل بلدها العزيزة مصر. وأكدت إنها حرصت على متابعة هواي أفلام شاركت بيه، وتشاهدت أغلبها أفلام مغربية وأمريكية، وياها چم فيلم ثاني.

بس للأسف، ما گدرت تحضر هواي ندوات وفعاليات بسبب انشغالها وضيق وكتها. بس المفاجأة چانت بسؤالها للفنان آسر ياسين، هي نفسها أكدت إنه ما چانت محضرة للسؤال أبد، وخطرة ببالها فجأة وگالته بكل عفوية.

غادة إبراهيم گالت بالحرف: "لما سألت آسر ياسين: ترضى تعمل دور خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان؟، مكنتش محضرة له وخطر في بالي كدة وقولته بشكل عفوي". يعني السالفة كلها بدون تخطيط!

على صعيد ثاني، غادة إبراهيم حالياً مشغولة بتصوير مشاهدها بفيلم "الفيل ع الدرفيل"، وهو فيلم كوميدي أكشن فانتازيا، يعني كل شي بيه. تشارك بيه ويا أبطال معروفين مثل أحمد فهمي وأسماء جلال وحاتم صلاح وبيومي فؤاد وأوتاكا وكريم عبد الخالق ورحاب الجمل، إضافة إلى هواي ضيوف شرف. الفيلم من إخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج تامر مرسي.

قصة الفيلم تدور حول شاب متزوج تكتشف زوجته إنه يتاجر بالمخدرات، وإسمه الحركي الفيل. وبعدين يدخل بصراع ويا تاجر منافس إسمه الدرفيل، ويحاول يوصله ويكشف هويته، بس الأمور تتعقد بسبب دهاء منافسه.

الفيلم حيكون بيه هواي مشاهد أكشن ومطاردات، وحتى استخدموا طائرات هليكوبتر حتى يصورون بعض المشاهد. يعني نتوقع إثارة وحركة ويا الكوميديا. شنو رأيكم بسؤال غادة العفوي؟