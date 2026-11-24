ترفيه

رحمة رياض، المغنية العراقية اللي ما يحتاج تعريف، كل مرة تطل علينا بإطلالة أحلى من اللي قبلها، وتلهم فانزها وخصوصاً البنات اللي يتابعوها بكل تفاصيل الموضة. هالمرة، هي مو بس دتسوي ضجة بألبومها الجديد "البنت العنيدة"، لا... هم دتخلي الكل يحجون عن ذوقها الرفيع باللبس واللي ينطي فخامة ورقي مو طبيعي، ولهذا السبب، اختياراتها دتعكس ذوقها الرومانسي الناعم اللي يميل للقصات النسائية النازكة.

الكورسيه.. عشق رحمة رياض الأبدي

مبين رحمة عدها علاقة حب طويلة ويا صيحة الكورسيه، لأن اختياراتها هالموسم جانت مركزة عليها كلش! بآخر حفلاتها، خطفت الأضواء بفستان سهرة بنفسجي فاتح، تصميم المصمم جورج شقرا. الفستان جان بقصة كورسيه مفتوحة الأكتاف ومترصع بحبات ترتر تلمع وخرز كريستالي، وطبعاً الكورسيه جان مزين بوشاح ملتف حول الذراعين بطريقة عقدة، والأطراف مالته نازلة بكسرات واسعة وذيل طويل ينطي الفخامة الكاملة. ويا هالأناقة، لبست مجوهرات مرصعة وسرحت شعرها الويفي على ظهرها. أحنا كلش حبينا اللوك الملكي هذا.

من ستايلات الكورسيه بعد، شفنا رحمة بفستان أحمر ناري من تصميم Elisabetta Franchi. الفستان طويل وقماشه يلمع "جليتر"، وأكمامه طويلة وواسعة، ومشدود من الخصر بكورسيه جلد أحمر بي رباطات من الجوانب. هذا اللوك جان يجنن عليها، والكسرات اللي بيه والفتحات الجانبية والحذاء البلاتفورم الأحمر خلوها نجمة الحفلة بلا منازع. تسريحة الشعر المالس والمجوهرات الذهبية النازكة كملت إطلالتها.

بعدها، شفناها بلوك ثاني مستوحى من الكورسيه، بفستان سهرة طويل بلون عاجي من تصميم جان بيار خوري. الجزء الفوقي جان يشبه الكورسيه ومنحوت بتطريز شبكي من الخرز، ومفتوح الأكتاف، ومزين بوشاح مثني وملتف حول الصدر. الصراحة، هذا الفستان جان قطعة فنية بيها جمال ورقي مو طبيعي.

وأخيراً بلوكات الكورسيه، شفتها بلابسة فستان أخضر زمردي من الستان، بي قصة الكشكش ويا ياقة مربعة وأكمام قصيرة تلمع على الأكتاف. اللمسة الملكية اللي جانت بيه هيه الوشاح الطويل اللي نازل وره ظهرها، والجزء السفلي جان تنورة ماكسي عدلة باللون الأسود. المجوهرات المرصعة بالزمرد والشعر الويفي الغامق زادت من جمالها.

فساتين الدرابيه: نعومة وجمال

رحمة مو بس بالكورسيه مبدعة، هم بالدرابيه تطلع تخبل! شفتها بفستان أزرق ملكي، يصرخ "فخامة" من تصميم Maison Charis. الفستان بي لمسات الدرابيه ويا كتف مايل والثنيات المجعدة نازلة على الصدر، وبي شرائط متداخلة حول الخصر، والجزء الجوا جان واسع. الوشاح اللي نازل من الكتف ويا تسريحة ذيل الحصان الواطية والمموجة، خلاها جنها أميرة طالعة من قصة خرافية.

وبإطلالة ثانية، أطلت بفستان أصفر مشرق من تصميم أسعد خلف. الفستان بي ياقة هالتر، وتصميمه جان غني بثنيات الدرابيه المتداخلة بطريقة ناعمة بالجزء العلوي، ويا فتحات كورسيه بنص البطن. الأطراف جانت غنية بالثنيات الواسعة اللي رحمة تحبها. بهذا اللوك اختارت مجوهرات فخمة وشعر مالس. الأصفر عليها جان يضيء المسرح كلش!

فخامة لا تضاها

طبعاً رحمة رياض متكمل أناقتها بس بالكورسيه والدرابيه، هم عدها فساتين سهرة بيها فخامة مو طبيعية. مثل الفستان الأسود السترابلس (بدون حمالات) اللي بي تطريزات خرز وشرائط كريستالية حول الخصر والجزء الفوقي كله يلمع فضي. والجزء الجوا جان أسود وواسع بدون تطريزات، ويا وشاح مطرز لفته حول عنقها بدال القلادة. الصراحة اللوك جان كلش أنيق وراقي.

ونتذكر وياكم فستان أصفر ثاني سترابلس، هذا جان بي تطريزات بخطوط كريستالية نحتت قوامها بشكل متقن وخلاها تلمع. وأكيد جان بنفس القصة الواسعة اللي هي تفضلها. بعدين شفناها بفستان سهرة سترابلس ثاني، هذا جان لازك على جسمها كله ومغطي بترتر فضي يتدرج ويا الترتر الذهبي بالأطراف الجوا. ويا هالفستان اللامع، لبست أساور وأقراط مرصعة وشعر ويفي. رحمة رياض دتشوق جمهورها لألبومها الجديد "البنت العنيدة"، بس هي بنفس الوقت دتقدم دروس مكثفة بالأناقة اللي تجمع الرومانسية ويا الفخامة التاريخية.

صراحةً، رحمة رياض خلت الكورسيه والدرابيه مو بس صيحات، صارت جزء من هويتها الفنية. برأيك، أي ستايل يناسبها أكثر؟