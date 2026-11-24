ترفيه

النجم ماجد المهندس افتتح الموسم الجديد لفعاليات "هلا خورفكان" بحفل غنائي مميز على خشبة مسرح خورفكان، والأجواء كانت غير شكل من أول لحظة. الجمهور كان كلش هوايه وملأ كل مدرجات المسرح، والجو تحوّل لحفلة حماس وبهجة مو طبيعية.

المهندس كان حضوره كلش جذاب وصوته العذب خطف قلوب الحاضرين كلهم. غنى مجموعة من أشهر وأحلى أغانيه، من الرومانسية اللي تذوب الگلب للطربية الأصيلة اللي تخلي الواحد ينسى الدنيا كلها. والجمهور، فدوة لعينهم، ما سكت يردد الأغاني وياه بحماس موصوف. التفاعل كان يجنن، وصراحة الأجواء كلها كانت مليانة انسجام ورقي يستاهل كل التصفيق.

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