ترفيه

مسلسل مذنبة مجهز نفسه يدخل سباق رمضان 2027 بقصة اجتماعية تحبس الأنفاس، هاي مو أي دراما عادية، لأن أحداثها كلها تدور بسجن خاص بالنساء. تخيلوا! العمل راح يغوص بحياة سجينات، يحاول يكشف أسرارهن وتجاربهن الإنسانية اللي وصلتهن لهالمصير ورا القضبان.

الغريب والمختلف بالعمل إنو ما راح يركز بس على الجرائم أو الأحكام، لا. مذنبة راح ياخذنا للي صار قبل لحظة السجن، يعني الظروف الشخصية والاجتماعية، الصراعات، القرارات اللي رسمت طريقهن. راح نشوف شلون تتشابك هاي الحكايات النسائية المختلفة، وكل وحدة بيهم عدها أسبابها وتجاربها الخاصة، وأسرار محد يعرفها.

مع تقدم الحلقات، راح تنكشف جوانب من ماضي هالشخصيات، وتطلع تفاصيل محد جان يعرفها عن حياتهن بره السجن. والظروف الجديدة هناك راح تختبرهن بعلاقاتهن، ثقتهن، خوفهن، وقدرتهن على يتكيفون. الحلو بالبناء الدرامي إنو كل شخصية راح تاخذ مساحة تحجي قصتها، مو بس تصير مجرد تهمة أو حكم. والمسلسل يضم كوكبة من الممثلات العراقيات، مثل رشا رعد، أنعام الربيعي، آسيا كمال، نجلاء فهمي، زينب العاني، دزدمونة، ثريا هاشم وبتول كاظم. البطولة هنا تعتمد على كثرة وتنوع الشخصيات النسائية، يعني راح نشوف تفاعلات قوية داخل نفس المكان.

وطبعاً، ماكو دراما عراقية تخلى من لمسة الحب! مذنبة بي خط عاطفي يجمع بين أمير إحسان ورشا رعد. هاي العلاقة راح تكون امتداد للقصة الرئيسية وتتشابك ويا ظروف الشخصيات، وتضيف تعقيدات من بيئة السجن المغلقة. ورشة قنفة هي اللي تتولى كتابة المسلسل، والإخراج لزين العابدين بن علي اللي شوّقنا على حسابه بإنستغرام، ونشر صور بأسماء الشخصيات النسائية المشاركة. بصراحة، هالمنشورات سوت ضجة حلوة والمتابعين متحمسين كلش، خصوصاً مع هالعدد من النجمات بعمل عن سجون النساء!

الجمهور ينتظر على نار حتى يعرف شلون راح يقدم العمل بيئة السجن، وراح يعتمد على التفاصيل الاجتماعية والنفسية حتى يبني القصص، لو بس مواقف مفاجئة وتشويق؟ مذنبة دخل قائمة الأعمال العراقية المنتظرة لرمضان 2027، فكرة المسلسل تخلينا نحلم بتنوع حكايات وشخصيات قوية، بس يبقى السؤال المهم: يا ترى طريقة التنفيذ راح تكون بنفس مستوى الطموح وتخلينا نلزك يمه بالشاشة؟