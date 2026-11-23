ترفيه

يا جماعة الخير، خلال الساعات الماضية، شهدت السوشيال ميديا جدلاً واسعاً. أخبار طشّت مثل النار بالهشيم عن انفصال النجمة المحبوبة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور. طبعاً، هيج أخبار تخلي الفانز على أعصابهم، والكل كام يحجي ويتساءل شنو القصة وشصاير بيناتهم، وانتشرت التكهنات بين متابعي الفنانة. بس الحمد لله، كل هالحچي طلع جذب بجذب!

أحمد تيمور، زوج النجمة الحلوة، طلع بفيديو على خاصية الـ"ستوري" بحسابه الرسمي بإنستجرام حتى ينهي هالجدل مرة وحدة وللأبد ويرجع المياه لمجاريها. كلامه جان واضح وصريح وما بي أي مجال للشك، كالها من كل گلبه: "ربنا ميجيبش أي حاجة وحشة، ومفيش أي انفصال، وربنا يبعد عننا النفوس والناس الوحشة، وعقبال ما نحتفل بسنين كتير جواز." يعني مو بس نفي للإشاعة، لا، ديتمنون يعيشون سوية سنين طويلة من السعادة والاستقرار،

وجاء رده ليضع حداً للتكهنات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً استمرار حياتهما الزوجية.

تدرون شكم مرة تصير هيج سوالف؟ إشاعة بسيطة تطش وتكبر وتصير سالفة جبيرة، وبالأخير تطلع كلها چذب ومو صحيحة. يا عالم، بسكم قلق وبلبلة! خلونا نركز على الأخبار الحلوة ونترك الإشاعات اللي ما الها أي أساس من الصحة و بس تكسر الخاطر. زين، أنتوا هم جان عدكم شكوك لو جنتوا متأكدين إنه الموضوع بس إشاعة ومنتفخة؟