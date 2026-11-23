ترفيه

محمد منير، الصوت اللي كلنا نحبه ونعرفه، قرر يخوض تجربة سينمائية توثّق كل شي صار بحياته الفنية. هذا الفيلم راح يكون سيرة ذاتية وموسيقي بنفس الوقت، يعني راح نشوف بيه كل المحطات المهمة بمشواره اللي امتد تقريباً لخمسين سنة!

الخبر هذا إجانا من لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية – قطر، خلال الملتقى الثاني لصنّاع الأفلام هناك، وبعدها منير نفسه أكّد الحجي بحسابه الرسمي على الإنستغرام. يعني الشغلة مو إشاعة، صدك راح نشوف رحلته الفنية على الشاشة الكبيرة.

الفيلم راح يغطّي مسيرة منير من البدايات، شلون نجح وصار منتشر، ووصل لمكانته الغنائية العالية اللي هو بيها هسه. أكيد راح يركّزون على كل التجارب والعلاقات والقرارات اللي اتخذها، واللي صبّت بصياغة هويته الفنية اللي نميزه بيها.

وبعدين، مسيرة منير مو بس أغاني، هو همين دخل بالسينما والتلفزيون. لا تنسون ألبوم «شبابيك» اللي كان نقطة تحوّل بحياته، وتعاون ويا مخرجين كبار بمصر، مثل يوسف شاهين.

حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام، كال إنّ هدف المشروع هو يوصّل تجربة منير الفنية وإرثه الثقافي للجمهور بالعالم كله، لأن أغانيه مربوطة بأجيال وأجيال، وتأثيرها عَبَر حدود مصر والوطن العربي. وكال همين إن هاي الشغلة تجي ضمن خطة اللجنة حتى يسوون أفلام سيرة ذاتية لشخصيات عربية مهمة توصل قصصهم للعالمية.

ومو بس هذا، المشروع بيّن إنه راح يشمل فيلم وثائقي ثاني. هذا الوثائقي راح يراقب مراحل تحضير الفيلم الأساسي، وراح يضم لقاءات ويا محمد منير نفسه وناس قريبين عليه، إضافة لكواليس تطوير الفيلم وإنتاجه. يعني راح نشوف كل شي من ورا الكواليس!

من صدك، احنا متحمسين كلش نشوف هاي المسيرة الفنية الكبيرة شلون راح تطلع عالشاشة. شنو رأيكم، راح يكسر الدنيا لو لا؟