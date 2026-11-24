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الفنانة المصرية إلهام شاهين كشفت عن آخر أخبار مشاريعها الفنية، وهي مشغولة بثلاثة أعمال بين توقف وتصوير وعرض.

إلهام شاهين صرحت بتصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" فيها تفاصيل عن أعمالها الجاية.

توقف "حين يكتب الحب": شنو القصة؟

يمعودين، فيلم "حين يكتب الحب" اللي كلنا ننتظره، تصويره حالياً متوقف! تخيلوا، بعد ما إلهام شاهين كملت أغلب مشاهدها ومبقالها بس أسبوع واحد وتختم دورها، السبب مرتبط بالتزامات أبطال العمل الباقين.

المشكلة الأساسية حالياً بالبطل السوري معتصم النهار. الرجال مشغول بتصوير مسلسله لرمضان 2027، إضافة إلى سفره خارج البلاد. ولن يتمكن من استكمال تصوير مشاهد الفيلم هالأيام، لأن الشخصية اللي يقدمها بمسلسل رمضان تختلف تماماً عن دوره بالفيلم، وهذا يتطلب منه يحافظ على تفاصيل الشكل الخارجي للدور، تعرفون "الراكور" وهالسوالف مهمة كلش للممثل. ويستدعي ذلك تأجيل التصوير لحين انتهائه من ارتباطاته الفنية.

الفيلم "حين يكتب الحب" هو عمل رومانسي يعتمد على قصص حب مختلفة وثنائيات عاطفية، ويركز على العلاقات الإنسانية بكل مشاعرها وتحدياتها وصراعاتها الداخلية. وهو بالمناسبة، أول تجربة لمتعصم النهار بالسينما المصرية، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم مثل شيري عادل وأحمد الفيشاوي وريم مصطفى وسوسن بدر ومحسن محيي الدين وسارة بركة وإلهام صفي الدين ونانسي صلاح وشريف حافظ وغيرهم. الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

"الحافي": سحر وشعوذة بمهرجان برلين!

على صعيد آخر، إلهام شاهين كشفت عن خبر ثاني يفرح القلب، وهو انتهائها من تصوير فيلم "الحافي"! وأكدت انتظارها عرضه. وأشارت إلى أنه الفيلم راح يشارك بالدورة الجاية من مهرجان برلين السينمائي الدولي، اللي راح تصير بين 10 و 21 فبراير 2027.

أما عن موعد طرح الفيلم تجارياً بدور العرض، فبعده ما تحدد، وهالشي يرجع للجهة المنتجة، خصوصاً مع ارتباطه بالمشاركة بالمهرجان. الحلو بالموضوع، إن إلهام شاهين تجسد دور سيدة تمارس الدجل والشعوذة بس حتى تحقق مكاسب مادية، والفيلم يتناول أشكال جديدة من هاي الظواهر، وشلون يستخدمون أدوات التواصل الحديثة والذكاء الاصطناعي حتى يأثرون على عقول الناس ويسيطرون عليهم. يعني فد شي على مستوى عالي! ويشاركها البطولة بالفيلم عمرو عبدالجليل وإلهام صفي الدين، ومن تأليف محمد الغيطي.

إلهام شاهين "ضيفة شرف" بـ"معاد عشا"

مو بس هاي، إلهام شاهين حَجت عن مشاركتها بفيلم "معاد عشا" للمخرج رامي إمام. هنا هي مو بطلة أساسية، وإنما ضيفة شرف، وراح تطلع بشخصيتها الحقيقية بمشهد واحد بس بالعمل. مع إن دورها صغير، بس أكيد لمسة إلهام شاهين راح تكون فارقة.

أحداث الفيلم تدور حول إبراهيم وزوجته سمر، اللي يروحون لبيت واحد من أصدقائهم المتزوجين حديثاً حتى يتعشون سوية. بس من يوصلون قبل الموعد، يصدمون بجريمة قتل تقلب كل أحداث الليل. ومباشرة الشبهات تصير عليهم، والزوجين يضطرون يدورون على القاتل ويكشفون ملابسات الجريمة، بمساعدة مجموعة من أصدقائهم. وبهالرحلة، تتكشف أسرار جديدة وتوسع دائرة الاشتباه بين كل الحاضرين. يعني فيلم بيه غموض وتشويق وكوميديا سوداء، وتصاعد بالأحداث ومفاجآت متتالية حتى يكشفون الحقيقة ويوصلون لمرتكب الجريمة. ويشارك ببطولة الفيلم، ويا هدى المفتي وأحمد عبدالوهاب، كل من عمرو عابد وعارفة عبدالرسول وآلاء علي ومروان فارس وروان الغابة وأحمد بيلا ومحمد ناصر ونور عبدالناصر وأحمد رضوان وسلمى تيمور وعدد ثاني من الفنانين.

بصراحة، إلهام شاهين من النجمات اللي ما تريح نفسها، ودائماً عدها جديد يخلينا نترقب. يا ترى أي واحد من هالأفلام راح يكسر الدنيا أكثر؟