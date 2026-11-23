ترفيه

يا جماعة الخير، إذا جنتوا منتظرين فيلم كوميدي جديد يفرطكم من الضحك، فـ “ليلة باظت خالص” قريباً رح يكون بالسينمات! أبطال الفيلم، وعلى رأسهم أحمد مالك وخالد الصاوي وميشيل ميلاد، حچوا عن كواليس التصوير اللي جانت مليانة مواقف طريفة وحتى إصابات محد چان متوقعها.

الفيلم رح ينعرض بدور العرض يوم الأربعاء الجاي، المصادف 25 من نوفمبر. ميشيل ميلاد كشف شوية عن أحداث الفيلم وكال إن القصة تبدي بليلة الزفاف مباشرة، لما العرسان ينباگون وكل فلوس العرس تروح عليهم.

عاد من تبدي هاي المصيبة، العرسان يدخلون برحلة كوميدية مليانة مفارقات حتى يحاولون يرجعون الفلوس ويدبرون تكاليف العرس قبل ما كلشي يخرب زيادة. يعني تخيلوا ليلة عرس تتحول لكابوس، بس بكوميديا طبعا! بس صدگ شنو هل حظ هذا؟

أما عن الشغل والتعب، المنتج مصطفى الفرماوي حچى عن التحديات اللي واجهتهم. كال انو أحداث الفيلم كلها تدور خلال ليلة وحدة تقريباً، وبشوارع وأماكن مفتوحة وصعبة. هذا حط عليهم ضغط چبير حتى يخلصون التصوير بساعات الليل القليلة بفصل الصيف، يعني بالشهر السابع والثامن، ولازم يلتزمون بالجدول الزمني ومواعيد الفنانين.

يعني ورا كل ضحكة نشوفها بالفيلم، اكو تعب وسهر كلش چبير. نتوقع كوميديا قوية من كل هل مصايب اللي مرت بيهم، انتوا شتگولون، هل ليلة العرس حتتباغط اكثر لو لا؟