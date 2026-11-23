ترفيه

هواي فنانين كاموا يحجون عن مواقف إنسانية صارت وياهم، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكف وياهم بظروف صعبة. يعني من تضيك بيك الدنيا وتتيه عليك الدروب، الظاهر الحل صار بس ارفع السماعة وكلم النقيب، وهو يحل المشكلة.

هاي القصص تكررت هوايه، مرات ورا الكواليس مال التصوير، ومرات بغرف المستشفيات . وشهادات فنانين كبار ومعروفين مثل أحمد عزمي ومحمد شرف، ونشوى مصطفى وجمال يوسف وعايدة غنيم، كشفت عن مواقف النقيب الإنسانية وياهم .

طبعاً كلش حلو ومهم نشوف هيج تكاتف ودعم بالوسط الفني، وناس توكف ويا بعض بالوقت الصعب.