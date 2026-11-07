ياسمين علي بفستان العرس؟ “تعيش ليا” قصة حب غير شكل!

ترفيه

يا جماعة، سمعتوا الخبر؟ المطربة ياسمين علي فاجئتنا قبل كم يوم بأحدث أعمالها الغنائية اللي نزلتها، وهي أغنية "تعيش ليا"! هاي الأغنية مو مجرد أغنية عادية، لا، نزلت كلها حب و رومانسية وتغني باللهجة المصرية اللي كلنا نحبها. الأغنية كلها إحساس و دفو وامتنان، يعني تخليك تحس بالأمان و الحنية و الاستقرار، هيج حالة عاطفية تجنن!

الكلمات مالتها، يابا شتحجي عنها! تاخذك بقصة حب تبدأ بأمنية من القلب، دعاء حار على أن نلكى شريك صادق بحياتنا يفهم معنى الحب الحقيقي ويقدره. و تعرفون شنو؟ هاي الأمنية الحلوة تتحول واقع، و كل حزن بالدنيا يتبدل لفرحة ما تنوصف، والحياة كلها يصير لها معنى ثاني مختلف تماماً. الأغنية تسلط الضوء على مشاعر أي امرأة اللي من تلاقي شريك حياتها تحس بالأمان و السعادة اللي جانت تدور عليها، و تعيش كل تفاصيل الحب ببساطة و عفوية، و الأهم من هذا كله، تدعي ربها تبقى هاي العلاقة قوية ومحمية من أي شي ممكن يعكر صفوها. يعني قصة كاملة!

أما عن أداء ياسمين علي بالأغنية، فهذا شي ثاني لحاله! صدك أدت الأغنية بإحساس مو طبيعي، عكست قدرتها الخارقة على التعبير عن أدق التفاصيل العاطفية. شفتوها شلون تتنقل بسلاسة بين مشاعر الامتنان و الفرح و الطمأنينة؟ صوتها و إمكانياتها الفنية خلت الحالة الرومانسية بالعمل شي مو بس ينسمع، ينعاش!

وإذا نحكي عن الفيديو كليب، يا جماعة هذا فيلم مو بس أغنية! نزلت وي الأغنية فيديو كليب فد شي من إخراج فادي حداد، و الرجل صدك عرف شلون يحول مضمون الأغنية لقصة حب بصرية تخبل تخلي عيونك عليها. ياسمين طلعت بإطلالة العروس بالفستان الأبيض، كأنها تحجي قصة حبها اللي وصلت لمرحلة الزواج و بداية حياة جديدة مشتركة. صراحة، الفستان الأبيض عليها جان لايق بشكل مو طبيعي! يعني توب التوب.

الكليب صوروه بشمال لبنان، و من شفت الأماكن اللي اختاروها حسيت بيها سحر خاص. الإضاءة و كل عناصر التصوير جانت كلش مضبوطة و أبرزت الأجواء الرومانسية للعمل بطريقة ما تخطر على البال. المشاهد جانت دافية و بسيطة و منسجمة وية روح الأغنية و مشاعرها بشكل مو طبيعي. يعني التناغم بين الأداء الغنائي و الصورة يطير العقل! و حتى نكون دقيقين، الأغنية هذي الرائعة من كلمات إبراهيم محمد، ألحان نديم جمال، توزيع الكشكي، و إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.