هيفاء وهبي وستايلستها: أسرار اللوكات اللي تدوّخنا بيها!

ترفيه

محد يختلف على إن هيفاء وهبي دومها تكسر الدنيا بستايلها وإطلالاتها اللي تخلي الكل صافن عليها. بأسبوع الموضة بميلانو في أيلول الماضي، صورها وثّقت وجود منسق الأزياء اللبناني سيدريك حداد وياها بصف عرض أزياء دولتشي آند غابانا، وهذا مو صدفة أبداً، هذا الشغل العدل اللي نشوف نتيجته على طول!

هيفاء وهبي فنانة لبنانية معروفة بجرأتها في اختياراتها بالموضة.

ثقة عمياء وذوق لا يُعلى عليه

العلاقة بين هيفاء وسيدريك مو بس شغل عابر، لا، هي مبنية على الثقة التامة والتفاهم العميق اللي يوصل لدرجة يعرفون شنو يفكرون بيه بدون ما يحجون. سيدريك يكول إنهم بدأوا يتعاونون بمرحلة احترافية ناضجة، وهالشي خلا الثقة حاضرة ومبنية من أول لمسة، يعني بدون ما يضلون يشرحون كل تفصيلة صغيرة، واحد يفتهم على الثاني ويعرف شكو ماكو بباله.

هيفاء مو أي فنانة عادية، هي تتابع عروض الأزياء وأسابيع الموضة أول بأول، وتدقق بكل شي، وتعرف بالضبط شنو اللي يناسبها وشنو اللي تريده تلبسه. يعني مو بس تنسيق وخلاص، هي عندها رؤية واضحة وكلش متابعة لآخر صيحات الموضة العالمية. هالشي يسهّل مهمة سيدريك هواي، لأن يتعامل ويا فنانة فاهمة وعارفة شتريد ومتثقفة بالموضة.

واللي يخلي لوكاتها دومها قوية وجريئة هو قوامها اللي يسمحلها تجرب كل القصّات والصيحات المختلفة اللي ممكن نتخيلها. شخصيتها الجريئة تخليها مستعدة للمغامرة بأي اختيار غريب أو غير تقليدي، بس طبعاً ضمن حدود تحافظ على أسلوبها الخاص اللي نعرفه ونحبه وما تطلع منه أبداً. تعرفون شنو المفاجأة اللي تخبل؟ سيدريك يكول اكو قطع ترجع موضتها وتطلع صيحة جديدة، وهي اصلاّ عندها اياها بخزانتها من سنين، قبل ما تصير تريند وتشوفوها على كل البنات! يعني شوفوا النظرة المستقبلية والذوق اللي سابق الكل!

من الكواليس للريد كاربت: قصة كل إطلالة

الإطلالة اللي تظهر بيها هيفاء قدام الجمهور مو مجرد لبس ينحط وانتهى الموضوع، هاي نتيجة عملية تحضير طويلة. تبدأ بالبحث الدقيق وتجريب عشرات الخيارات المختلفة، لحد ما يوصلون للقطع والتفاصيل الدقيقة اللي تناسب المناسبة وتعكس شخصيتها بأبهى صورة ممكنة. يعني مو سهل أبداً يختارون اللوك النهائي، يرادله وقت وجهد خرافي يسوون المستحيل علمود تطلع بالصورة اللي نشوفها.

سيدريك تذكر إطلالتها الشهيرة بـ عرض دولتشي آند غابانا بـ شهر أيلول اللي فات، اللي اختارلها بيها الدانتيل الشفاف. هو جان رايد هالقماش بالذات لأن بي توازن حلو بين الرقي والأنوثة والجرأة بنفس الوقت، وهذا اللي تريده هيفاء. والصدك، هاللوك خطف الأضواء بشكل مو طبيعي وهذا اللوك لفت الأنظار قبل ما صيحة الدانتيل الشفاف تنتشر على نطاق واسع بإطلالات النجمات لاحقاً. يعني جانت السبّاقة مثل العادة ومحد يلحكها!

ومو بس الملابس هي اللي تاخذ اهتمام، هيفاء دقيقة بكل تفصيلة صغيرة لدرجة تهتم بلون الجواريب وشلون تتناسق ويا باقي اللبس، وحتى المجوهرات الها اهتمام خاص من ناحية الألوان والتصاميم والأحجام، يعني متفوت أي شي! مو بس تنطي رأيها بالأشياء المعروضة عليها، مرات هي تجيب أكثر من إطلالة مقترحة لجلسات التصوير، وهالشي يخلي مجال للنقاش والتفكير وتجربة تصورات مختلفة قبل ما يثبتون على لوك واحد. هذا غير جديتها بالشغل وتقديرها للفريق كله، وهالشي يخلي التعاون وياها سلس ومريح يعني مو أي نجمة تقدر هيج تكون محترفة ومتابعة!

خبرة سنين مو بس شغف لحظة

بالنسبة لسيدريك حداد، هاي التجربة ويا أيقونة الموضة هيفاء وهبي هي حصيلة سنين طويلة من الشغل المتواصل والمحاولات، وحتى الأخطاء اللي تعلم منها وطوّرت نظرته لتنسيق الأزياء . يكول يمكن جان يقدر يسوي شغل زين وياها لو بدأ وياها من زمان، بفضل شغفه اللي جان عنده من البداية، بس الخبرة اللي اكتسبها بمرور الوقت هي اللي خلت ثقته بنفسه وبخياراته أكبر، وعززت العلاقة المهنية القوية والمتينة بيناتهم بشكل مو طبيعي.

يعني من الآخر، ستايل هيفاء وهبي مو بس صدفه أو ذوق شخصي إلها وبس، هذا شغل فريق متكامل وشغف بالتفاصيل الدقيقة اللي تخليها دوم توب. هسه فهمتوا ليش ماكو لوك الها يمر مرور الكرام ومحد يكدر ينافسها؟