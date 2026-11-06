جنات بدمنهور: حفلة غير شكل وأغنية النصيب مكسّرة الدنيا!

ترفيه

ليش نكذب على نفسنا؟ جنات كل ما تسوي حفلة، تذكّرنا ليش نحب صوتها من سنين. هالمرة، دمنهور شهدت حفل مو طبيعي ويا جنات، حرفياً القاعة جانت مولعة والجمهور ما ينوصف. صدق، هالمرأة تعرف شلون تحيي المسرح وتخلي الناس تنجر وياها بالحماس.

الناس اللي حضرت الحفل، كل واحد بيهم عاش جو ولا بالأحلام. الجمهور جان كلّه حماس، يتفاعل ويا كل كلمة وكل نغمة، سواء جانت الأغاني القديمة اللي تربت آذاننا عليها، ولا الجديدة اللي اثبتت جنات بيها انو بعدها ماشية ويا المود. وهذا الشي اللي يميز الفنان الأصيل، يعرف شلون يدمج بين اللي عاشوا وياه واللي توهم جايين يسمعوه. وشنو الأحلى من أن تسمع أغنيتك المفضلة بصوت حي وقدامك كل هالجمهور؟ اكيد شي يخبل!

بس الحفلة مو بس هيج! جنات استغلت الفرصة واحتفلت بنجاح أغنيتها المشتركة "النصيب" ويا المطرب حودة بندق. بصراحة، هاي الأغنية سوت ضجة مو طبيعية وحققت نجاحا. تستاهل الاحتفال بهذا النجاح!