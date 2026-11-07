كلوديا حنا تتكرّم بمهرجان شرم الشيخ... بس وينها؟

ترفيه

كلوديا حنا هالمرة استلمت تكريم كلش مميز بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي. الجائزة إجتها تقدير لمشاركتها الحلوة بالدورة الحالية، بعد ما كانت عضو بلجنة التحكيم وتابعت كل العروض المسرحية اللي كانت بالمهرجان. يعني تعبها ما راح بلاش.

القصة الحلوة بالموضوع إنو كلوديا ما قدرت تحضر حفل الختام بنفسها، لأنو جان عندها سفر خارج البلاد. فـ مين اللي صار بطل الموقف واستلم التكريم بدالها؟ الدكتور إبراهيم السمان! وكأنو حلقة من مسلسل "من سيتسلم الجائزة؟".

هالتكريم هذا إضافة قوية لمسيرتها الفنية والإعلامية، خصوصاً بعد ما شدينا انتباهنا بحفل الافتتاح. تذكرون إطلالتها الأنيقة من دار أزياء عائشة؟ جانت لابسة أبيض وأسود، ومرتبة ويّا طقم لؤلؤ حر مرصع بالألماس. يعني رُقي وبساطة بنفس الوقت، وهاللوك جان حديث الحضور.

المهرجان بشكل عام جان بي حضور فنانين كبار، مثل أشرف عبد الباقي، إلهام شاهين، سهير المرشدي، رياض الخولي، وأحمد بدير. وياهم طبعاً هواية فنانين وضيوف عرب وأجانب. ختام المهرجان جان احتفالي وكلش حلو، وكرموا بي مجموعة من المبدعين والمشاركين، علمود يأكدون على أهمية المهرجان بدعم المسرح.