أمينة خليل بالفرن! انضمت لـ"شقو 2" ويا أبطال الفيلم

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يا جماعة، الخبر الي يجنن وصل! الممثلة المصرية أمينة خليل انضمت رسمياً لطاقم الجزء الثاني من فيلم "شقو"، واللي راح يكون اسمه "شبنش مراكش". هالشي يخليها ويا كبار النجوم مثل عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وخالد الصاوي، وكلهم راح يبدون تصوير بالأسابيع الجاية.

الفيلم الأول من "شقو" حقق نجاحاً جماهيرياً بدور السينما سنة 2024، والجزء الجديد يجي بعد هذا النجاح. الفيلم طبعاً من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ومن إنتاج أحمد السبكي. وشركة السبكي للإنتاج الفني أكدت الخبر بنفسها ونشرت صورة تجمع أبطال الفيلم بحساباتها الرسمية.

مو بس هذا، أمينة خليل عندها فيلم جديد اسمه "حدوتة" ويا الفنان أحمد حلمي، ومقرر ينزل بالسينمات يوم 11 نوفمبر. الفيلم اجتماعي كوميدي، ويشارك بيه نجوم مثل ماجد المصري، شيرين، رحمة أحمد ومحمد عبد العظيم، من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف. أمينة سبق وصرحت بمهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة إنها تتمنى تسوي أعمال كوميدية جديدة لأن الجمهور يتذكرها بأدوارها الكوميدية، خاصة فيلم "البدلة" ويا تامر حسني.

وتحدثت أمينة خليل أيضاً عن علاقتها بالمخرج كريم الشناوي خلال جلسة نقاشية بالمهرجان، وقالت إن الشغل وياه يخليها مرتاحة وواثقة بسبب موهبته وشغفه واحترامه للممثل.