راشد الماجد جاي بحفلتين بالرياض والبحرين... ويانا لو شنو؟

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راشد الماجد مودينا لغير مكان بهالحفلات!

ماكو خبر أحلى من خبر رجعة فناننا الكبير راشد الماجد، اللي يعرفون عنه لقب "سندباد الأغنية الخليجية". الرجال مو بس راجع، لا، جاي وياه جدول حفلات نار بشهر تشرين الثاني 2026! وحدة بالرياض، عاصمة الفن والمواسم، والثانية بالمنامة، لؤلؤة الخليج. هالخبر، بصراحة، طيّر عقل كل واحد يحب أغانيه اللي صارت جزء من ذاكرتنا وذكرياتنا. يعني مو غريبة هالرجعة القوية بعد ما شفنا تفاعله الأخير على المسرح.

حفلة الرياض: متى، وين، وشلون نحجز؟

يوم الخميس، 12 تشرين الثاني 2026، هذا هو الموعد الأول اللي لازم تسجلونه بمفكرتكم. الرياض راح تحتضن راشد الماجد ضمن فعاليات موسم الرياض اللي كل مرة تبهرنا بضيوفها. المكان؟ مسرح "محمد عبده آرينا"، . والجميل بالموضوع إنو الفرقة الموسيقية راح تكون بقيادة المايسترو وليد فايد، يعني كلش متوقع تكون الأجواء خرافية والنوتات مضبوطة.

شركة "روتانا" هي اللي نزلت البوسترات الترويجية وعلنت عن هالأمسية الرسمية. وهسه نجي على أهم سؤال: "شلون نحجز التذاكر؟" روتانا كشفت إنو التذاكر راح تنزل قريب كلش على منصة "ويبوك". يعني موعد نزولها صار قاب قوسين أو أدنى. التفاصيل الدقيقة عن الحجز راح يعلنون عنها بالفترة الجاية، فيا جماعة اللي يريد يضمن مكانه، خليه يفتح عينه زين ويتابع حسابات روتانا ومنصة "ويبوك" حتى يكون أول واحد يحجز.

شنو راح يغني السندباد؟ أسرار القائمة المنتظرة!

بصراحة، لحد الآن، ماكو تفاصيل واضحة عن الأغاني اللي اختارها راشد الماجد لهالحفلة بالذات. بس كلنا نعرف رصيد راشد الفني الغني، واللي يخلينا نتوقع إنو راح يجمع بين أعماله القديمة اللي صارت كلاسيكيات، وبين أغانيه الأحدث اللي نزلت مؤخراً. هاي الحفلات دايمًا تكون فرصة ممتازة للجمهور اللي تعود يسمع صوته سنين طويلة، حتى يسترجع ذكرياته ويا أغانيه اللي ارتبطت بمراحل مختلفة من حياته.

طبعاً، راشد الماجد مو غريب على مسارح موسم الرياض. هو جان رجع بـ 30 كانون الثاني 2026 بحفلة حصدت تفاعل كلش جبير وكان اسمها "وعاد راشد". وهاي الرجعة جانت بعد غياب عن حفلات الموسم استمر تقريباً ست سنين، تحديداً من سنة 2019 بحفلة "ليلة السندباد". فرجوعه هذا بشهر تشرين الثاني 2026، يعتبر تجديد لهاللقاء وإعادة إحياء للأغاني اللي كبرنا وياها.

حفلة البحرين: أسبوع واحد والرحلة تستمر!

بعد ما يخلص من سهرة الرياض النارية، ما راح يطول راشد الماجد بالغياب، وبس أسبوع واحد يفصلنا عن موعده الثاني. يوم الخميس، 19 تشرين الثاني 2026، راح يكون موعدنا ويا السندباد بمسرح "بيون الدانة" بمدينة المنامة بالبحرين. هاي فرصة جبيرة لجمهور راشد بالبحرين والدول القريبة حتى يحضرون الأمسية. وبنفس الوقت، يخلي الفرصة متقاربة بين حفلتي السعودية والبحرين، وهذا شي حلو من الفنان لجمهوره بالخليج.

ومن المتوقع أن تتضمن الأمسية البحرينية عددًا من أغانيه المعروفة، منها «ولهان» و«المسافر».

هاي الحفلتين مو مجرد حفلات عادية، هاي حدث فني مهم لكل محبين الأغنية الخليجية. راشد الماجد جاي يجدد المواعيد ويا جمهوره اللي ينتظره بفارغ الصبر.