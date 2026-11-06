نادر أبو الليف يجهز "كوباية شاى" بنفسه: "صاير منتج روحي!"

ترفيه

نادر أبو الليف، اللي كلنا نعرفه فاجأنا بخبر أغنيته الجديدة اللي اسمها "كوباية شاى"! تخيلوا، قريباً حتسمعوها وتتدفّون بيها مثل الشاي العراقي الثگيل. وهذا مو بس أغنية وحدة، لا عيني، الرجال ناوي ينزلنا أغنية كل شهرين، يعني كل ما نشتاقله نلكاه جدامنا!

بس المفاجأة الأكبر مو هنا، المطرب صاير ينتج لنفسه! يكول بعد الأزمة اللي ده يمر بيها سوق الغناء والموسيقى بمصر، خاصة بجهة الإنتاج، صار هو اللي يشيل الحمل كله. عفية عليه والله! وقال إن سوق الغناء مش مظبوط، وإنه صار يعمل كل شي بنفسه وينتج لنفسه. تذكرون ألبومه "كينج كونج" اللي كسر الدنيا بسنة 2010؟ وقتها كان وياه شركة محترمة عدها خمس قنوات وتوزع أغانيه صح، وهذا اللي خدمه.

يعني نادر أبو الليف متحول لـ "ون مان شو" كامل، ومنتظرين نشوف هالـ "كوباية شاى" شلون حتغير مزاجنا!