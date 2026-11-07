حاتم فهمي مبهور: عمرو دياب أسطورة الغناء الجوكر!

ترفيه

الفنان حاتم فهمي جابها من الآخر، ومو بس هو، يمكن كلنا متفقين ويا كلامه عن أسطورة الأغنية العربية، الفنان عمرو دياب. فهمي صرّح تصريحات قوية خلال استضافته ببرنامج "سبوت لايت" اللي تقدمه المذيعة شيرين سليمان، وكشف رأيه الصريح بـ"الهضبة" اللي الكل يحبه ويعترف بإنجازاته.

فهمي وصفه بأنه أسطورة يتعلمون منه، وأكد أن سر نجاحه أن أي أغنية يقدمها تنجح. ماكو شي اسمه أغنية مو مالته، يلبقله كلشي. هاي مو سهلة على فنان، تدرون؟ إنه يظل سنين وسنين يقدم أغاني مختلفة، وكل وحدة تضرب وتنجح نجاح مو طبيعي، هذا مو بس حظ، هذا فن وإبداع وذكاء.

حاتم فهمي شال الغطا عن سر هالقدرة العجيبة لـ"الهضبة"، وأوضح إنه عنده موهبة مو طبيعية يقدم بيها ألوان موسيقية متنوعة. من الأغاني الدرامية اللي تگلب المواجع وتخليك تحس بكل كلمة، للرقص اللي يهز الأرض بإيقاع المقسوم ويخليك تگوم ترگص غصب عنك، وللأغاني الرومانسية اللي تذوب الگلب وتعيشك بقصة حب. يا يابه، يعني أغنية ده لو اتساب مثال على الرقص، وأغنية تملي معاك مثال على الرومانسية. وهاي بس أمثلة بسيطة من بحر أغانيه اللي محد گدر يوصله.

بالنهاية، حاتم فهمي أكد إن عمرو دياب يمثل قدوة مو بس إله، لا، لكل المطربين اللي يريدون يوصلون للقمة ويظلون بيها. وقال إن الشاطر هو الجوكر الذي ينجح في كل الألوان. يعني الفنان اللي يفتهم شغله، لازم يكون جوكر يعرف يلعب كل الأوراق، ويقدم كل الألوان الغنائية ويبرع بيها. ماكو عنده "ستايل واحد" أو "خط واحد" يضل محصور بي.

وهذا بالضبط اللي خلى "الهضبة" متربع على عرش الأغنية العربية سنين وسنين بدون منازع. يا ترى، منو غير الهضبة تشوفوه "جوكر" الغناء حالياً؟