الديفا سميرة سعيد راجعة بـ14 أغنية... ألبوم ولا عرس؟!

ترفيه

والله وعملتها الديفا! سميرة سعيد، ، جايتنا بألبوم غنائي جديد بعد فترة تحضير طويلة. الألبوم يضم 14 أغنية، وانشغلوا عليه سنتين كاملات، ورح ينزل على مرحلتين.

المجموعة الأولى من الأغاني مقرر طرحها بالأسبوع الأول من نوفمبر المقبل. أما موعد نزول المرحلة الثانية فبعده ما تحدد. الألبوم من إنتاج شركة SS Production الخاصة بالديفا نفسها، وتوزيعه تتولاه شركة Digital Sound. هالرجعة الضخمة تجي بذكرى ألبومها الشهير "عايزة أعيش" اللي نزل قبل 11 سنة وضم أغاني مثل "هوا هوا" و"ما حصلش حاجة"، يعني الديفا ناوية تسوي رجعة للتاريخ.

ألبوم مو بس أغاني... ألبوم كامل متكامل!

سميرة سعيد ما استعجلت بالاختيار أبد، لا بالعكس، سمعت بين 30 و40 أغنية قبل ما تستقر على الـ14 الأغنية النهائية اللي رح تكون بالألبوم. الألبوم يقدملنا ألوان موسيقية متنوعة ترضي كل الأذواق، بيه المقسوم اللي يخليك تهز، والدراما اللي تلمس قلبك، والرومانسية اللي تاخذك لبعيد، ومو بس هيجي، بيه هم أفكار جديدة تخلي صوت الديفا دايماً متجدد. صحيح اللهجة المصرية طاغية على أغلب الأغاني، بس الديفا ما نسيت جذورها، اكو أغنية مغربية بالمرحلة الأولى، وممكن تكون اكو وحدة ثانية بالجزء الثاني، وهذا الشي حلو كلش.

وإذا على المستوى البصري، الديفا جايبتلنا فكرة جديدة، رح تعتمد على مفهوم "الألبوم المرئي" أو Visual Album. يعني مو بس تسمع الأغنية، لا تشوفها وتعيش جوها، بحيث كل أغنية إلها هوية بصرية خاصة بيها. الديفا كملت تصوير 5 كليبات كاملة، وهذا بحد ذاته إنجاز. أما بقية الأغاني، فما رح تكون أقل إبهاراً، رح تكون بفيديوهات بصرية تعتمد على الصور والحركة والمؤثرات، يعني ماكو ملل ويا الديفا. المخرج ومدير أعمالها، نضال هاني، هو اللي أشرف على الرؤية البصرية للألبوم من خلال شركته Tagline، وضمن إن الأجواء تناسب كل نوع أغنية، سواء كانت رومانسية، درامية، أو أغاني بوب، يعني شغل مرتب من كل النواحي.

كوكبة من الفنانين ورا هالعمل الضخم

هيجي ألبوم ضخم أكيد يحتاج فريق عمل من العيار الثقيل، وسميرة سعيد اختارت كوكبة من ألمع الأسماء بعالم الشعر والتلحين والتوزيع والمكساج. من الشعراء اللي إبداعاتهم رح نسمعها بهذا الألبوم: شادي نور، نادر عبد الله، تامر حسين، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين، مصطفى ناصر، محمد الشافعي، ومحمد القاياتي. يعني كل واحد أحلى من الثاني بكتابة الكلمات.

وبالنسبة للتلحين، تعاونت الديفا ويا أسماء كبيرة مثل: عمرو مصطفى، بلال سرور، محمود العسيلي، أحمد طناني، وإسلام رفعت، وهذول معروفين بألحانهم اللي تعلق بالبال. وعلى التوزيع الموسيقي، شفنا أسماء مهمة مثل: هاني يعقوب، هاني ربيع، أمير هداية، أحمد عادل، أحمد أمين، وبيدو، اللي كل واحد منهم يضيف لمسة خاصة تخلي الأغنية غير شكل. أما الشغل التقني المهم مثل الماستر والمكساج، فبيشارك بيه أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، سادو، ومفدي مجدي، اللي هو نفسه قام بتسجيل الصوت، يعني شغل دقيق وتفاصيله هواي.

المجموعة الأولى من الألبوم مقرر طرحها بالأسبوع الأول من نوفمبر، بس الجزء الثاني بعده ما تحدد موعده. الاسم النهائي للألبوم لحد هسه ما انحسم، وموعد إعلانه رح يكون ويا الاستعدادات النهائية لطرحه. بصراحة، هالتحضير سنتين، والـ14 أغنية، وكل هالشغل المرتب والـ Visual Album... الديفا ناوية تسوي عرس بالغناء مو بس ألبوم عادي! أنتو شنو تتوقعون منها هالمرة؟