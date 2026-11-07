منى العمدة تعتذر لمنى زكي وتشيد بأدائها بعد مشاهدة فيلم "الست"

ترفيه

الإعلامية منى العمدة تراجعت عن موقفها السابق من فيلم "الست" بطولة منى زكي. بعد ما شافت الفيلم على منصة "شاهد"، غيرت رأيها واعتذرت لمنى زكي. كالت منى العمدة إنها قبل فترة حكمت على الفيلم بدون ما تشوفه، متأثرة بموجة الهجوم اللي صارت بذاك الوكت.

بس بعد ما تابعت العمل، مو بس غيرت رأيها، لا، نزلت منشور على صفحتها بفيسبوك تكشف بي عن تغيير رأيها. كالت إنها أعادت مشاهدة الفيلم مرتين من شدة إعجابها بالأداء، وإن منى زكي نجحت بتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بتفاصيلها المختلفة.

العمدة كلش امتدحت قدرة منى زكي على تقمص شخصية أم كلثوم، وكالت إن أداءها خلاها تنسى إنها دتتفرج على منى زكي نفسها، وخلتها تندمج كليًا ويا الشخصية وكل تفاصيلها اللي على الشاشة، فد شي عجيب بصراحة.

ووجهت رسالة تقدير لمنى زكي شكرتها بيها على الفن الحقيقي والموهبة، واعترفت إنهم حكموا قبل ما يشوفون الفيلم، يعني تسرعت بموقفها السلبي قبل المشاهدة.

وموضوع منشور منى العمدة ما توقف بس عند الاعتذار على فيلم "الست". لا، راحت أبعد من هيج وهنّت منى زكي على مسلسلها الجديد "طالع نازل"، وكلش أشادت بأدائها الفني بي. أكدت العمدة إن منى زكي كل مرة تثبت موهبتها الفذة وقدرتها العالية على تقديم شخصيات وتجارب فنية مختلفة ومميزة. واختتمت رسالتها بالتعبير عن تقديرها لمنى زكي، وسمّتها اعتذارًا من القلب وإعجابًا مستحقًا.

الجدير بالذكر، فيلم "الست" انعرض بدور السينما خلال ديسمبر الماضي، ويحجي عن جوانب من السيرة الذاتية لأيقونة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وطبعاً منى زكي هي اللي جسدت شخصيتها ببراعة. الفيلم سوّه تفاعل كلش قوي بين الجمهور، وسوى لغط وحجي هواي على أداء أبطاله وطريقة تناول السيرة الفنية والإنسانية لأم كلثوم.

شنو رأيكم بموقف منى العمدة؟ ومنو بينا ما غلط وحكم على شي قبل لا يشوفه؟