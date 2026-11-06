ميار عثمان: بطلة 'تحدي القراءة' على برنامج منى الشاذلي تكشف أسرار فوزها!

ترفيه

الإعلامية منى الشاذلي استضافت ببرنامجها 'معكم منى الشاذلي' على قناة ON، الطالبة ميار محمد عثمان، اللي فازت بمسابقة 'تحدي القراءة العربي' الشهيرة. ميار، وعمرها بس إحدى عشر سنة، عبرت عن سعادتها الطاغية بوجودها بالبرنامج، وكالت إنه جان حلم يراودها من جانت صغيرة. أصلاً هي متعودة تتابع البرنامج وي أهاليتها ودائماً جانت تتمنى تصير إعلامية بيوم من الأيام.

اللي صدك يرفع الراس، إنه ميار أكدت خلال اللقاء إنه هدفها الرئيسي من دخول المسابقة ما جانت الجائزة الفلوسية. لا، هدفها الأول والأخير جان تمثل بلدها مصر بأحسن صورة وترفع علمها بالمحفل العربي. تخيلوا، كالت إنه قراءة وتلخيص 50 كتاب جانت تجربة غنية فتحت أمامها آفاق المعرفة!

وميار كسرت الصورة النمطية المأخوذة عن القارئ، اللي دائماً يتصوروه هادئ ومنعزل. أكدت إنها طفلة تحب الحركة والنشاط، وإن القراءة بالعكس، تخلي الإنسان يكتشف العالم ويشوفه بطريقة أحلى وأجمل. وحجت على كواليس لحظة إعلان فوزها والدموع اللي نزلت منها على المسرح، أوضحت إنها جانت دموع فرح بعد سنة كاملة من التعب والجهد.

بس الصدمة الحقيقية، إنه ميار كشفت ولأول مرة تفاصيل خاصة، إنها جانت مريضة للغاية يوم الحفل الختامي، وكادت ما تكدر تصعد على المسرح أصلاً! بس إصرارها وعزيمتها خلوها تتحمل وتصعد حتى تقدم كل اللي عدها، وبالنهاية توجت بالجائزة. يعني قوة إرادة مو طبيعية، مو؟ شنو رأيكم بهالبطلة؟