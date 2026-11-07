سفير الإمارات يزور محمد الحلو بالمستشفى: لفتة إنسانية لو فناننا الكبير

ترفيه

تخيلوا، سفير الإمارات ما قصر وزار فناننا الكبير محمد الحلو بالمستشفى حتى يطمئن على صحته! والله لفتة إنسانية كلش حلوة، وحظيت باهتمام الجمهور، بعد ما نزل السفير منشور على حسابه بموقع "إكس" وكشف عن الزيارة.

السفير عبر عن سعادته بالزيارة، وأكد إن اللقاء جان كله ود ومحبة وتقدير. ومكانة محمد الحلو بقلوب الناس جبيرة حيل. يعني صوته مو بس صوت، هذا تاريخ، ارتبط بذكريات أجيال ورا أجيال، ومنو بينا ما يذكر صوته الخاطر؟

وخلال الزيارة، السفير استرجع ذكرياته ويا صوت الحلو، وذكر أغنيته الشهيرة "ليه يا زمان"، تتر مسلسل "ليالي الحلمية". صدقوا أو لا تصدقوا، هاي الأغنية لهسه حاضرة بذاكرة الجمهور وما راحت من بالنا أبد.

السفير أكد على نقطة كلش مهمة، إنه الفن الأصيل مو بس حنجرة وصوت حلو، لا، هو عبارة عن مشاعر وذكريات ومحبة الفنان يتركها بقلوب الناس،

وبنهاية منشوره، السفير دعا لفناننا محمد الحلو بالشفاء العاجل، وإن يرجع لعائلته ومحبيه وجمهوره وهو بصحة وعافية كاملة.

زين، أنتوا شنو أغنية لمحمد الحلو لهسه ما تروح من بالكم؟