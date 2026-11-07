رحمة محسن صدمتنا بخبر الزواج! ويا ترى فيديو "ملوش تاني" كان تلميح؟

ترفيه

المطربة رحمة محسن فاجأت الكل بإعلان زواجها على صفحتها بفيسبوك، وكتبت دعاءً تمنّت فيه أن يبارك الله لها في زوجها وفي حياتهما، وأن يكون بينهما حب لا يزول ومودة لا تنقطع.

والشي اللي محيرنا أكثر هو أغنيتها الجديدة "ملوش تاني" اللي نزلت مؤخراً كفيديو كليب، واللي بيها ظهرت بإطلالة عروس وسط أجواء احتفالية مبهجة. يعني هل رحمة كانت ناويتها ودا تسويلنا تلميحات باللوك العروسي، لو هو مجرد صدفة حلوة؟

يلا ألف مبروك للعروسين، ونتمنى نشوفها عروسة بالحقيقة مو بس بالكليب! برأيكم يا جماعة، الصدفة هاي قوية لو الرحمة خططتلها صح؟