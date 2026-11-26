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ياسمينا العبد بدأت فعلياً رحلة العمل بمسلسلها الجديد «بنت امبارح»، وهو العمل اللي راح يكون أول بطولة مطلقة لها في منافسة رمضان 2027. الفنانة شاركت صور من كواليس التصوير وهي شايلة «الكلاكيت» وتحتفل بانطلاق أولى المشاهد، واللي بدأت فعلياً قبل أيام. ياسمينا أعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

تفاصيل «بنت امبارح» والتحولات الدرامية

المسلسل يتكون من 15 حلقة، وتلعب فيه ياسمينا دور فتاة من طبقة أرستقراطية تمر بأزمات وتحديات تقلب حياتها رأساً على عقب. العمل من تأليف منة لطفي وإخراج ثروت مصطفى، وبنفس الوقت ذكرت المصادر إنه من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري. وبالنسبة للكاست، إنجي المقدم كشفت إنها راح تشارك بالعمل بدور والدة ياسمينا، بينما يتردد اسم الفنانة ليلى علوي للمشاركة أيضاً.

هذه الخطوة تعتبر نقلة كبيرة لياسمينا، لأنها أول مرة تدخل موسم رمضان كبطلة، بعد ما كانت تجاربها السابقة في السينما والمسلسلات خارج هذا الموسم، مثل مسلسل «ميد تيرم».

رعب في رأس السنة مع فيلم «ممسوس»

قبل ما نوصل لرمضان، ياسمينا عندها موعد مع الجمهور في السينما بفيلم «ممسوس» اللي راح ينزل في دور العرض ابتداءً من 30 ديسمبر في مصر و31 ديسمبر في الوطن العربي. ياسمينا نشرت البوستر الرسمي للفيلم وكتبت تعليق يحمس المتابعين: «البوستر الرسمي لفيلم ممسوس.. الكاميرات شغالة.. اللايف بدأ.. والمكان اللي دخلوا يصوروا فيه مش فاضي زي ما كانوا فاكرين».

الفيلم من إخراج ياسر الياسري وتأليف صلاح الجهيني، وقصته تدور في إطار من التشويق والرعب عن مجموعة شباب يقررون يسوون مغامرة استكشافية في مكان ملعون، وهناك يواجهون أحداث غامضة ومرعبة. يشاركها البطولة مجموعة من الممثلين الشباب مثل عمر زريق، يوسف رأفت، وتارا عبود.

من أدوار الطفولة للرومانسية

هذا النشاط الفني يجي بعد تألق ياسمينا في فيلم «ولا كان على البال» مع الفنان نور النبوي، اللي حقق أصداء واسعة. هذا الفيلم تحديداً كان نقطة تحول في مسيرتها لأنها قدمت فيه أول دور رومانسي لها بشخصية فتاة تعيش قصة حب، بعد ما كانت أدوارها السابقة محصورة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

ياسمينا اعتبرت هذا الفيلم بداية جديدة ومرحلة مختلفة في حياتها الفنية، وقالت إنها قررت تقديم العمل بعد ما أخذت رأي كل اللي حولها، وأشارت إلى أن من رائعيات التمثيل أن يستطيع الممثل تقديم شخصيات تختلف عنه في العمر بزيادة أو نقصان 5 سنوات.

عبر حسابها في انستغرام، عبّرت ياسمينا عن حبها الكبير لهذا الفيلم وفخرها بالشغل اللي قدموه، ووجهت شكر خاص للمخرج أحمد عماد على ثقته، مؤكدة أنها فخورة لكونها جزء من أول تجربة سينمائية له. كما شكرت أحمد بدوي على دعمه للشباب، وإياد صالح على السيناريو، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

بين الرعب في نهاية السنة والدراما في رمضان، ياسمينا العبد ناوية تسيطر على الساحة، بس يا ترى راح تنجح في أول بطولة رمضانية لها؟