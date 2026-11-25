ترفيه

منة شلبي ممثلة مصرية. بس هالمرة، مو بس تمثيلها اللي صاير ترند، لا، إطلالاتها هيّي اللي مسوية ضجة! مسلسلها "عنبر الموت" راح ينعرض على منصة "شاهد" يوم 26 نوفمبر، والجمهور صار يحجي عن ستايلها الأنيق.

منة عدها ذوق كلش راقي باختيار ملابسها، كل لوك يختلف عن الثاني ويجمع بين الأناقة والبساطة ولمسات عصرية فدوة لعينها. صراحة، كلنا نريد نعرف منين تجيب هالجمال والرقي.

الكشخة الرسمية واللمسات اللي ترد الروح!

بالكشخة الرسمية، منة شلبي دايماً تطل بلوكات مميزة. مثلاً، مرة تألقت ببدلة مخملية لونها كحلي غامق تخبل. الجاكيت مالتها جان بقصة تحدد الخصر وتبرزه بشكل فد شي، والبنطرون مالته واسع وينزل بانسيابية على السجادة الحمراء، يعني الأناقة كلها بيه. جوه الجاكيت، لبست توب أسود بيه دانتيل على الصدر، وزادت اللوك فخامة بقلادة ألماس تلمع على رقبتها وخواتم ناعمة بإيديها. الحقيبة مالتها جانت صغيرة سودة ومبطنة بسلسلة معدنية، والحذاء مالها أسود ومدبب. يعني شنو نقول؟ اللوك كله عصري وكشخة مو طبيعية.

ومرة ثانية، شفناها بطقم أسود من قطعتين، يعني الروعة والجمال. القطعة الفوك جانت بلوزة مجسمة وقصيرة، وأكتافها عريضة وبارزة لبره، وياقة مربعة. القماش جان مجعد، وهذا الطراز زادها رقي بشكل مو طبيعي. أما القطعة الجوة، فجانت بنطرون فضفاض بتصميم ميدي، وخصر عالي وبتكسيرات حلوة على طوله، ومن النهاية جان مزموم على الكاحل. كملت منة شلبي أناقتها بإكسسوارات بسيطة بس كلش أنيقة، وانتعلت صندل فضي بكعب عالي وشالت حقيبة فضية تلمع. اللوك كله على بعضه يصيح أناقة!

سهرات النجوم: منة شلبي متألقة بكل مرة!

منة شلبي معروفة بفساتين السهرة اللي تختارها. مرة اختارت فستان أسود بسيط بس فخم، أكمامه طويلة وضيقة، وقصته مجسمة لينزل ليجوه. الياقة مالته دائرية ومسدودة، وبيه فتحتين على الجوانب يم الخصر. ويا هذا اللوك، لبست حذاء أسود مسدود بكعب عالي. اللوك بسيط بس الفخامة بيه تحجي.

وبعد، خطفت منة شلبي الأنظار بلوك ثاني كلش جذاب ومناسب للسهرات الفخمة. مرة لبست فستان بلون خمري ناعم وطويل ومجسم، بأكمام طويلة وياقة عالية، وفتحة ساق جانبية طويلة. الفستان كله جان مليان ترتر يلمع ويخطف الأضواء. هاللوك كلش حلو ومناسب للسهرات الرومانسية، يعني صدك ينلبس بسهرة فخمة.

فساتين تخلي العين عليها: ألوان وتطريزات غير شكل!

بإطلالة ثانية، لبست منة فستان سهرة سترابلس طويل بلون نيود فاتح، مغطى كله بتطريزات ترتر ذهبي يلمع، ويا حزام معدني بنفس اللون. الياقة مالته جانت على شكل قلب، وبدأ يتوسع بهدوء من جوه الخصر. هذا الفستان جان لوحده حكاية.

ومرة، تألقت بفستان بسيط بس يجنن! الجزء الفوك مالته جان أسود من المخمل ويه حمالات رفيعة وياقة صدر غير منتظمة، وبعدين الفستان نزل منفوش من قماش الساتان اللي جمع ألوان بنفسجي وأخضر ويا الأسود، ويا كسرات حلوة بهالمنطقة، وفوق هذا كله، جان بيه جيبين جانبيين مخفيين. هذا الفستان صراحة فد شي مميز.

ومن بين فساتين السهرة اللي اعتمدتها، ظهرت بفستان أسود طويل مطرز بتطريزات بيضة على شكل ورود كبيرة تغطي الطبقة الخارجية مال الفستان اللي جانت من قماش التل الشفاف. الفستان جان بيه ياقة مربعة وحمالات رفيعة، والناس كلش حبت هاللوك.

وأكيد ما ننسى إطلالتها على المسرح بفستان سهرة طويل بلا أكمام، مغطى كله بترتر وخرز فضي يلمع. تصميمه يحدد الخصر وينزل بانسيابية، ويا فتحة صدر على شكل حرف V وتفاصيل تطريز هندسية دقيقة. كملت اللوك بقلادة ألماس على الرقبة وأقراط نازلة وخواتم ناعمة، يعني كلها أنوثة وفخامة. بالمناسبة، منة شلبي احتفلت مؤخراً بالعرض الخاص لأولى حلقات مسلسل "عنبر الموت"، وجان وياها زوجها وكم نجم ثاني.

ومرة، بمهرجان، لبست فستان أبيض بسيط من تصميم HONAYDA، جان مجسم بحمالات رفيعة وفتحة جانبية يم الخصر، ويا فتحة ساق أمامية، وذيل من التل الرقيق بنفس اللون من ورا. ويا هذا اللوك، لبست حذاء شفاف يميل للون الفضي ومجوهرات ألماس فخمة، يعني لوك ملوك.

وآخر شي، بفعالية فنية، خطفت الأضواء بفستان ناعم كلش بلون نيود فاتح، ويا فتحة صدر على شكل حرف V، وخصر محدد، وبعدين الفستان نزل مريح من الخصر. أكتافها جانت متغطية بوشاح طويل نزل لنهاية الفستان، والجزء الفوك جان بيه تطريزات فضية تلمع ومتناثرة بشكل ناعم وحالم. منة شلبي صدك تعرف شلون تختار، مو؟