ترفيه

طلّ فنان يمني شاب على الناس بحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية بصنعاء وهو لابس لثام يغطي وجهه بالكامل، وسمّى نفسه «الفنان الملثم»، وهذا الشيء خلى الكل يتساءل ويحاول يعرف منو هذا الشخص.

السالفة بدأت من السوشيال ميديا، حيث كان ينشر مقاطع غنائية وهو متلثم، وبعدها نقل التجربة للواقع وبدأ يحيي الأعراس وهو محافظ على غموضه وهويته المخفية.

طبعاً الجمهور انقسم؛ اكو ناس شافت إن الفكرة مجرد تقليد للمطرب المصري «توليت» اللي اشتهر باستخدام القناع، واكو ناس اعتبروها حركة ذكية حتى يصنع لنفسه هوية فنية تجذب الانتباه. وبالنهاية، الفنان بعده مصمم ما يكشف وجهه ومكتفي بصوته وأدائه على المسرح.

تتوقعون هاي الحركة تسوي «ترند» وتنجح لو مجرد تقليد وموضة وتعدي؟