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مو كل مرة نسكت ونسوي نفسنا ما سمعنا! الممثلة المصرية روجينا، اللي كلنا نعرفها ونحبها، طلعت بلقاء بـبودكاست "قصتي" وحجت قصة المسلسل الشهير "حكايات زوج معاصر" بالتفصيل، وكشفت عن هواية كواليس ما انحجت قبل. والظاهر كلام الممثل المصري أشرف عبد الباقي عن المسلسل جان كلش مضوجها، لدرجة خلتها تحس إنها لازم ترد وتوضح الصورة.

السالفة بدت من تصريح أشرف عبد الباقي اللي قال إن مجموعة من الممثلات الكبار رفضن بطولة المسلسل، وبالأخير اضطروا يجيبون ثلاث ممثلات يقدمونه. روجينا جان ردها حاد ومباشر، وقالت: "لما أسمع تصريح هيج غريب، زين هو إيش وقته وليش؟ يا أشرف، أنت حجيت عن ممثلات هواي اعتذرن، ليش ما ذكرت أساميهن مثل ما ذكرت أسامينا؟ زين هو المشكلة جانت بيهم لو بينا إحنا اللي وافقنا نشتغل وياك ونوكف بصفك؟".

روجينا حست إن هذا التصريح هو تقليل من قيمتهم ومجهودهم، وعبرت عن غضبها وذهولها: "هي هاي كلمة شكراً بعد 22 سنة؟ تطلع تكول 'فكيت بطلة بثلاث بطلات'، هاي كلمة شكر على مسلسل حلو وعايش ليومنا هذا؟ والله صراحة ما دافهم، أنا مصدومة لأن أشرف عبد الباقي بالنسبة إلي إنسان محترم ومهذب وطيب، شلون هيج يقلل من عدنا؟ لو أنت ما كدرت تجيب أسماء البطلات اللي اعتذرن لأن ما تكدر تحاربهم، بس كدرت تحارب روجينا الطيبة وبسمة الطيبة وجيهان راتب؟".

وأضافت روجينا إنهم ما جانوا نكرات أو مبتدئات وقتها حتى يتم التقليل منهم هيج. تذكرت إنجازاتهم، فالممثلة المصرية بسمة جانت جاية من نجاحات كبيرة بالسينما، وروجينا نفسها جانت عاملة أعمال قوية مثل مسلسل "المصير" و "مع وردة". يعني بالمختصر، هم جانوا نجوم معروفين ومو أي أحد.

أما عن كواليس مشاركتها بالمسلسل، اللي تختلف تماماً عن اللي حجاه أشرف عبد الباقي، فروجينا كشفت كل التفاصيل: "أنا أحب أشرف عبد الباقي وأقدره كلش، مسلسل 'حكايات زوج معاصر' تأليف الكاتب المصري محمود الطوخي وإخراج المخرجة المصرية شيرين عادل، جان هذا أول إخراج إلها. بالسوق الفني الكل يعرف إن المسلسل انعرض على هواي ممثلات واعتذرن عنه".

وتابعت: "المخرجة شيرين عادل اتصلت بي وقالت عندي مسلسل أريدج بيه. سألتها شنو المسلسل؟ قالتلي 30 حلقة، وإنتي بطلة المسلسل كله. تمام، دزتلي الورق قريته وعجبني كلش، وصراحة استغربت ليش الممثلات الباقيات اعتذرن عنه! وقعت عقد الـ30 حلقة وخلصنا، وكنا على وشك التصوير. هاي سالفة ما حجيتها بحياتي قبل. فجأة شيرين عادل اتصلت بي بعد ما جهزت ملابسي وكلشي، وقالتلي الأستاذ عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، قرر إن المسلسل راح تسويه ثلاث بطلات. وقتها ما فهمت، يعني شنو؟ جان هذا شي جديد بالدراما، إني أقدم عشر حلقات، وممثلتين ثانيات يكملن باقي الحلقات".

روجينا وقتها رفضت هالشي تماماً: "كلتلها لأ، أنا اعتذر، وطلبت يدزولي العقد حتى أشگه. بس هي قالتلي لأ، إحنا راح نبدي نصور وماكو وقت. أخذت وياي الممثل المصري أشرف زكي ورحت قابلت الأستاذ عبد الرحمن حافظ، وكلتله أنا ما أريد أسوي المسلسل وأعتذر عنه. بس هو كال: لأ، راح تسويه، وإذا ما رحتي صورتي راح تتشطبين من النقابة (تتوقفين عن العمل). وقتها عبد الرحمن جان ماسك مدينة الإنتاج الإعلامي، وكل الإنتاج جان تحت سيطرته".

وقالت روجينا إنها بذاك الوقت بكت هواي وحست بالظلم، وجانت تدعي على نفسها من القهر. بس أول ما دخلت اللوكيشن، حسّت بالسعادة والراحة وخلصت التصوير. وبعدها بفترة، شيرين عادل اتصلت بيها مرة لخ، وطلبت منها تسوي الـ10 حلقات بدل جيهان راتب، وروجينا وافقت وخلصتهن.

شفتوا شلون مرات الكواليس تكون أصعب من اللي نتوقعه؟ يعني روجينا جانت بطلة ثلاثين حلقة، وبعدين صارت جزء من خطة غيرت شكل المسلسل، واليوم بعد كل هالسنين يجي واحد يقلل من مجهودها ومجهود زميلاتها. صدك يستاهلون هيج كلام بعد كل هذا التعب؟