ترفيه

ماجد المهندس، سوّه حركة كلش حبّابة ومفاجئة بمسرح خورفكان. ماجد المهندس ما ظل على الستيج، نزل وكأنّو واحد من الجمهور يريد يسلم عليهم ويتفاعل وياهم، وهالشي خطف قلوب كل الحاضرين.

الجمهور اللي جان ملتهي بالتصفيق والهتافات القوية، تفاجأ بنزوله وسطهم. المهندس سلم على محبيه، صافحهم واحد واحد، وحتى اخذ وياهم صور تذكارية. تخيل تصير بهيج حفلة وماجد المهندس يجي يسلم عليك شخصياً! جو الحفلة صار كله دفو ومحبة، وصارت ليلة صدك ما تتنسي.

هيج لفتات إنسانية تخلي الفنان أقرب لجمهوره، وتثبت إنّو ماجد المهندس مو بس صوت حلو، لا، يعرف شلون يكسب حب الناس ويكسر حواجز المسرح. عفية عليك يا برنس، هيج فنّانين نحبهم! مو صح لو مو صح؟